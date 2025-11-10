गीतेतील धर्मयुद्ध आणि कुराण मधील जिहाद शांती स्थापन करणारी प्रतिके - सूफी संत रझी चिश्ती
ठाणे शहर, ता. १० (बातमीदार) ः गीतेतील धर्मयुद्ध आणि कुराणमधील जिहाद या दोन्ही संकल्पना अन्यायाविरुद्ध संघर्ष, सत्य आणि शांती स्थापन करणारी प्रतीके आहेत. कुराणचा जिहाद आणि गीतेचा धर्मयुद्ध या दोन्हींचा उद्देश समाजात न्याय, प्रेम आणि शांततेचा विजय घडवणे आहे, असे प्रतिपादन हजरत मोहिउद्दीन चिश्ती रह. पशुहारी शरीफ दरगाहचे गादीनशीन व माजी जिल्हा न्यायाधीश हजरत रझी अहमद चिश्ती यांनी भिवंडी दौऱ्यात केले. ते खासगी कामासाठी भिवंडीत आले असता त्यांनी विभागाचे पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांची भेट घेतली होती.
विविधतेने नटलेल्या भारतात सामाजिक सौहार्द, धार्मिक समरसता आणि मानवी एकतेचा संदेश देणारा हा प्रेरणादायी संवाद भिवंडी (ता. ७) येथे घडला. धर्माला आत्मा बनवा, शस्त्र नव्हे! धर्म जेव्हा आत्मा बनतो, तेव्हा माणूस देवदूत बनतो; पण तोच धर्म शस्त्र झाला, तर माणूस राक्षस बनतो. समाजातील धार्मिक गैरसमजुती दूर करण्यासाठी संवाद आणि शिक्षणाचे महत्त्व असल्याचे रझी चिश्ती यांनी सांगितले. सूफीवाद म्हणजे केवळ इबादत नव्हे, तर मानवतेची सेवा, प्रेम आणि करुणेचा मार्ग आहे. भारताचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर दरगाहांचे दिवे विझू देता कामा नये, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी त्यांनी स्वलिखित, वो इस्लाम जो हमसे कहीं छूट गया पुस्तक बोराटे यांना भेट दिले. या दोहोंची भेट सामाजिक एकतेचा प्रतीक ठरली.
फोटो : डीसीपी बोराटे यांना पुस्तक भेट देताना मा. जिल्हा न्यायाधीश आणि इतर मान्यवर.
