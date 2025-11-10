कोलाडच्या नाक्यावरदेखील चमत्कार घडू शकतो
मंत्री भरत गोगावले यांचा तटकरेंवर हल्लाबोल
रोहा, ता. १० (बातमीदार) : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या रोहा तालुक्यातील कोलाड विभागात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर तटकरे यांच्याच घरच्या मैदानावर मंत्री भरत गोगावले यांनी करिष्मा करत हजारो कार्यकर्त्यांना पक्षात आणले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का दिला.
पक्षप्रवेश कार्यक्रमात बोलताना मंत्री भरत गोगावले यांनी खासदार तटकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. ‘‘राजकारण करताना सगळंच आपल्याच झोळीत पडलं पाहिजे ही मनोवृत्ती आमची नाही. यापुढे रोह्यात कोणाची मक्तेदारी चालवून देणार नाही. कोलाडचा नाका म्हणजे कोणाची जहागीर नाही. कोलाडच्या नाक्यावरदेखील चमत्कार घडू शकतो. गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी रोहा बदलत आहे आणि मनमानी कारभाराला कंटाळून रोजच हजारो कार्यकर्ते आमच्या पक्षात येत आहेत,’’ असे त्यांनी सांगितले.
आमदार महेंद्र दळवी यांनीही नेहमीच्या शैलीत तटकरे यांचा समाचार घेतला. कोलाड नाक्यावर पक्षप्रवेश होतोय म्हणजे खऱ्या अर्थाने रायगड बदलतोय. ‘‘तटकरे यांनी अनेकांना अनेकवेळा फसविले आहे. त्यामुळे आता नियतीचे चक्र उलटी फिरली आहेत. ज्याप्रमाणे अलिबागमधून शेकाप हद्दपार केलं, त्याच पद्धतीने आता रोह्यातून राष्ट्रवादीला हद्दपार करायचे आहे. आजची सभा तटकरे साहेबांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचे नक्कीच काम करेल, अशी टीका केली.
प्रमुख नेत्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
खासदार तटकरे यांच्या बालेकिल्ल्यातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी शिवसेनेत (शिंदे गट) जाहीर प्रवेश केला. आंबेवाडीचे सरपंच सुरेश महाबले, माजी सरपंच व ठाकरे गटाचे शिवसैनिक चंद्रकांत लोखंडे. पंचायत समितीच्या माजी सदस्या चेतना लोखंडे, मंगेश सरफळे, महेंद्र वाचकवडे, संजय कुर्ले आदींनी या वेळी प्रवेश केला. तटकरे यांचे खंदे समर्थक असलेले सुरेश महाबले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठे आव्हान दिले. ‘‘राष्ट्रवादीत जुन्यांना किंमत नाही. २५ वर्षे पक्षाचे निष्ठेने काम करून आज मला टाकाऊ केले, पण शिवसेना मला टिकाऊ करत आहे. ये तो ट्रेलर है. पिक्चर अभी बाकी है,’’ असे सांगत त्यांनी दमदार भाषण केले. हा पक्षप्रवेश कार्यक्रम मंत्री भरत गोगावले व आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
