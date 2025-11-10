युनियन क्रिकेट अकॅडमीचा हॅटट्रिक विजय
युनियन क्रिकेट अकॅडमीची विजयाची हॅट् ट्रिक
सलग तिसऱ्यांदा शताब्दी ट्रॉफीवर कोरले नाव
टिटवाळा, ता. १० (वार्ताहर) : स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब, ठाणे यांच्या वतीने आयोजित तिसऱ्या सत्रातील शताब्दी निवड चाचणी क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात युनियन क्रिकेट अकॅडमीने पुन्हा एकदा आपली विजयी परंपरा राखत इतिहास रचला आहे. त्यांनी पहिल्या डावाच्या आघाडीच्या आधारे विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा शताब्दी ट्रॉफीवर आपली मोहर उमटवली आहे.
सामन्याची सुरुवात युनियन क्रिकेट अकॅडमीने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. युनायटेड क्रिकेट क्लब असोसिएशनने पहिल्यांदा फलंदाजी करताना २२५ धावा केल्या. अथर्व गवाडे (वय ५२) आणि हिर्धान गंभीर (वय ४१) यांनी संघासाठी महत्त्वाची खेळी केली. युनियनच्या गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध आणि नेमक्या शैलीचा उत्कृष्ट नमुना दाखवला. कुंज पटेलने २३ षटकांत नऊ षटके निर्धाव टाकत ३६ धावांत चार बळी घेतले. तर प्रशांत अल्लूने २३.२ षटकांत ४७ धावांत तीन बळी घेत प्रतिस्पर्ध्यांना रोखून धरले.
उत्तरादाखलच्या डावात युनियन क्रिकेट अकॅडमीची सुरुवात डळमळीत झाली. केवळ ४१ धावांवर तीन फलंदाज बाद झाल्यानंतर संघ अडचणीत सापडला होता. मात्र सनमित कोथमिरे आणि सिद्धांत सिंग यांनी संयम आणि चिकाटीच्या बळावर डाव सावरला. दोघांनी मिळून १५० धावांची भक्कम भागीदारी करीत संघाला विजयी स्थितीत आणले. संघाच्या या ऐतिहासिक विजयात प्रशिक्षक किशन पांडे यांच्या मार्गदर्शनाचा आणि खेळाडूंच्या शैलीचा मोठा वाटा राहिला. पांडे यांनी संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान संघाला प्रेरणादायी नेतृत्व दिले.
नायक ठरला सनमित कोथमिरे
सनमित कोथमिरेने आत्मविश्वासाने खेळ करीत नाबाद २१३ धावा फटकावल्या. ही त्याची या स्पर्धेतील दुसरी दुहेरी शतकी खेळी ठरली. सिद्धांत सिंगनेही ७७ धावांची अष्टपैलू कामगिरी केली. त्यांच्या भक्कम खेळीमुळे युनियन क्रिकेट अकॅडमीने पाच गडी गमावून ४२८ धावांचा डोंगर उभा केला आणि पहिल्या डावातील आघाडीवर विजय निश्चित केला.
एमसीएकडून कौतुक
अंतिम सामन्यादरम्यान मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (MCA) निवडकर्ते उपस्थित होते. त्यांनी दोन्ही संघांतील तरुण खेळाडूंच्या कौशल्याचे आणि लढावू वृत्तीचे कौतुक केले. या दमदार विजयासह युनियन क्रिकेट अकॅडमीने ठाणे क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा कायम ठेवत सलग तिसऱ्यांदा शताब्दी ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. ठाण्यातील क्रिकेटप्रेमींसाठी ही गौरवाची आणि अभिमानाची घटना ठरली आहे.
