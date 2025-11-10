ठाणे महापालिकेची आज आरक्षणसोडत
ठाणे महापालिकेची आज आरक्षण सोडत
इच्छुकांची धाकधूक वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. ११) आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. चार पॅनेल पद्धतीने ३३ प्रभागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी ५० टक्के जागा आधीच महिलांसाठी राखीव आहेत. यासह कोणते प्रभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होणार हे उद्या कळणार आहे. या सोडतीमध्ये आपला बांधलेला प्रभाग पदरात पडावा यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.
ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार उद्या मंगळवारी (ता. ११) आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे. राम गणेश गडकरी येथे सकाळी १० वाजता या सोडतीला सुरुवात होणार आहे. यामध्ये ५० टक्के राखीव असलेल्या महिलांच्या अनुसूचित जाती, जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, सर्वसाधारण आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. तसेच राखीव जागांव्यतिरिक्त नागरिकांच्या मागास प्रवर्गसाठीही सोडत काढण्यात येणार आहे. सोडत काढल्यानंतर १७ नोव्हेंबरला आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध करून २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती, सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यानंतर अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
पुन्हा महिलाराज
२०१७ प्रमाणेच ठाणे महापालिकेची निवडणूक चार सदस्य पॅनेल पद्धतीने होणार आहे. एकूण ३३ प्रभागांमध्ये १३१ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. त्यापैकी निम्मे म्हणजे ६६ जागा या महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील महिलाराज कायम राहणार आहे. मात्र या राखीव जागांमध्ये कोणता प्रभाग कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार हे मंगळवारी निघणाऱ्या आरक्षण सोडतीनंतर कळणार आहे. २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रभागरचना होती तशीच २०२५च्या निवडणुकीसाठी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणाची स्थिती
अनुसूचित जाती
एकूण नऊ जागा महिलांसाठी राखीव ५
अनुसूचित जमाती
एकूण ३ जागा, महिलांसाठी राखीव २
नागरिकांचा मागासवर्ग
एकूण जागा ३५, महिलांसाठी राखीव १८
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.