पालघर नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत?
तीन प्रमुख उमेदवारांची नावे निश्चित
पालघर, ता. ११ (बातमीदार) : पालघर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात युती होण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे तीनही प्रमुख पक्षांकडून उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत.
भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीकडून (उद्धव ठाकरे गट) नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार निश्चित झाले आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून कैलास म्हात्रे यांना उमेदवारी मिळाली आहे. त्यांची पार्श्वभूमी माजी नगरसेवक असून, त्यांनी ठाकरे गटातून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, तर शिंदे गटातून उत्तम घरत यांचे नाव निश्चित झाले आहे. ते माजी उपनगराध्यक्ष आहेत आणि गटातून नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणारे ते एकमेव उमेदवार आहेत. महाविकास आघाडीकडून उत्तम पिंपळे यांना उमेदवारी मिळाली आहे. ते माजी नगराध्यक्ष असून, आघाडीतून नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणारे ते एकमेव उमेदवार आहेत.
भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असतानाही, वरिष्ठ पातळीवर कैलास म्हात्रे यांचे नाव निश्चित झाले आहे, तर शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीतून उत्तम घरत आणि उत्तम पिंपळे हे एकमेव इच्छुक असल्याने त्यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर असल्याने, त्यानंतरच नगराध्यक्षपदासाठी किती उमेदवार रिंगणात उतरतात, हे स्पष्ट होणार आहे. सध्या तिन्ही पक्षांच्या बैठका सुरू असून, राजकीय प्रचारयंत्रणा गतिमान झाली आहे.
निवडणुकीची स्थिती
निवडणूक तारीख : २ डिसेंबर
नगराध्यक्षपद आरक्षण : इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित.
अर्ज भरण्याची मुदत : २ ते १७ नोव्हेंबर.
