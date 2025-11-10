कासा येथे शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन
कासा, ता. १० (बातमीदार) : कासा येथे सोमवारी (ता. १०) शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन मोठ्या उत्साहात पार पडले. सध्या निवडणुकांचे वारे सुरू झाल्याने पक्षांनी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या कार्याचा विस्तार केला. या कार्यक्रमाला आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, माजी आमदार मनीषा निमकर, माजी आमदार अमित घोडा, तसेच मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी आनंद दिघे यांच्या काळातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते लक्ष्मण वाघलोडा यांना मुरबाड परिसरातील नागरिकांची सेवा करण्यासाठी दुचाकी भेट देण्यात आली.
आमदार राजेंद्र गावित म्हणाले, दुर्गम भागातील नागरिकांना अनेक समस्यांसाठी पालघर किंवा डहाणू येथे जावे लागते. त्यांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी कासा येथे हे मध्यवर्ती कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. भात व चिकू बागायतधारकांचे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या भरपाईसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे म्हणाले, महाराष्ट्रातील जनतेला लोकाभिमुख सरकार हवे आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अनेक समस्या मार्गी लागतील. आमचे पालघर कार्यालय २४ तास खुले असून, हे कासा कार्यालयही लोकसेवेसाठी तत्पर राहील.
आगामी निवडणुकीतही यश
काही जण दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत असले तरी त्यांनी लक्षात ठेवावे की, आमच्या मदतीनेच खासदार निवडून गेले. आगामी निवडणूक आम्ही नक्की काबीज करू. येथील सर्व उमेदवार शिवसेनेचे निवडून येतील. धनुष्यबाण ही आपली ओळख आहे; उमेदवार कोण आहे हे न पाहता पक्षाच्या आदेशानुसार काम करावे, असे संखे यांनी काही पक्षांवर टीका केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.