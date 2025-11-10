अमली पदार्थांच्या विक्रीचा पर्दाफाश
अमली पदार्थांची विक्रीचा पर्दाफाश
एपीएमसीत ५.४० लाखांचे हेरोईन जप्त
नवी मुंबई, ता.१० (वार्ताहर): एपीएमसी मार्केटच्या हद्दीत अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या दोघांना एपीएमसी पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी ५ लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला असून फरारी तीन आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
तुर्भे सेक्टर-२२ परिसरात शाकिब अकबर शेख व कौसर आलम लुकमान हुसेन संशयास्पदरित्या आढळुन आले. त्यामुळे पोलिसांनी हटकले असता, दोघांनी त्याठिकाणावरुन पलायन केले. तसेच सिद्धिविनायक इमारतीत धाव घेतली. त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश पाटील, सहाय्यक पोलिस निरिक्षक अमित शेलार सायंकाळी ४:२५ वाजण्याच्या सुमारास तुर्भे सेक्टर-२२ मधील सिद्धिविनायक अपार्टमेंटमध्ये छापा मारुन दोघांना ताब्यात घेतले. यावेळी पोलिसांनी दोघांजळ ५५ ग्रॅम वजनाचे हिरोईन (गर्दा) अमली पदार्थ सापडले.
तिघेजण फरार
पोलिसांनी अमली पदार्थ शाकिब शेख, कौसर हुसेनला एनडीपीएस अॅक्टखाली अटक केली. या दोघांच्या चौकशीत रॅकेट असून एपीएमसी सेक्टर-२६ मधील पुनीत कॉर्नर झोपडपट्टीत राहणारे अकबर शेख, रशीदा शेख व मनीरुल एनुल हक ऊर्फ मस्तान यांचा सहभाग असल्याचे आढळुन आले आहे.
