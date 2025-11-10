मुख्यमंत्री फडणवीस, आमदार कथोरेंची भेट
मुख्यमंत्री फडणवीस, आमदार कथोरेंची भेट
राजकीय चर्चेला उधाण
सरळगाव, ता. १० (बातमीदार) : मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे. या भेटीत त्यांनी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात केलेल्या विकासकामांचा आढावा दिला, तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात चर्चा केल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
मुरबाड तालुक्यात चार जिल्हा परिषद गट, तर आठ पंचायत समिती गण आहेत. या गण आणि गटांवर आमदार कथोरे यांचे वर्चस्व आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अनेकांनी तयारी केली होती, मात्र आरक्षण जाहीर होताच अनेकांचे स्वप्न भंगले आहे. तसेच आमदार कथोरे आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्यातील राजकीय नाराजी लपून राहिलेली नाही. या निवडणुकीची जबाबदारी माजी मंत्री कपिल पाटील यांच्यावर देण्यात आली आहे. पाटील यांच्या निवासस्थानी होणारी गर्दी पाहता, या निवडणुकीत कोणाला फटका बसतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष
आमदार कथोरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घेतलेली भेट, विकासकामांचा आढावा आणि आगामी निवडणुकांसंदर्भात केलेली चर्चा या भेटीत काय दडले आहे, याकडे मुरबाडमधील इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. ही भेट केवळ विकासकामांसाठी होती की, कथोरे-पाटील यांच्यातील राजकीय समीकरणांवर चर्चा करण्यासाठी, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
