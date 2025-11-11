मनसोक्त खेळण्याचा आनंद खेळाडूंना घेता येणार
वसई, ता. १० (बातमीदार) : वसई-विरार शहरात मैदानाची उणीव विद्यार्थी, सराव करणाऱ्या खेळाडूंना भासत असते. त्यातच आरक्षित असलेल्या मैदानाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनेकांना थेट मुंबई गाठावी लागते. येत्या काळात खेळांसाठी उपलब्ध असलेले आरक्षण १०० टक्के मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मनसोक्त खेळण्याचा आनंद वसई-विरार शहरातील मुलांना घेता येणार आहे.
वसई-विरार शहरात उद्यान, मैदान, तसेच अन्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी आरक्षित जागा आहेत, परंतु यापैकी अनेक ठिकाणी अतिक्रमणाचा विळखा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या सुविधांपासून नागरिक वंचित राहिले आहेत. वसई तालुक्यातील खेळाडू जिल्हा, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजल मारून घवघवीत यश मिळवत आहेत, परंतु मैदानाची कमतरता नेहमी भासते. आरक्षित जागेचा फायदा घेता येत नाही. त्यामुळे आमदार राजन नाईक यांनी यासाठी महापालिका व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, लवकरच खेळासाठी मैदाने उपलब्ध करण्यासाठी चंग बांधला आहे.
महापालिकेकडून आरक्षणांची यादी उपलब्ध होईल, त्या-त्या पद्धतीने आरक्षणे विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची मागणी केली जाणार आहे, हा संकल्प असल्याचे आमदार राजन नाईक यांनी सांगितले। जर या मागणीला यश आले, तर भविष्यात वसई-विरार शहरातील स्पर्धकांना सरावासाठी मैदाने फायदेशीर ठरणार आहेत. त्यामुळे खेळाडू त्यांची प्रतीक्षा करत आहेत.
नालासोपारा-निळेमोरे येथील सर्व्हे क्रमांक २६८ /ब ९ मधील आरक्षण क्रमांक ३४९ येथे सहा हजार ८१० चौरस मीटर जागा उद्यानासाठी आरक्षित आहे. या जागेचा भूमिपूजन सोहळा रविवारी (ता. ९) आमदार राजन नाईक यांच्या हस्ते पार पडला. या वेळी भाजप नेते मनोज पाटील, उत्तम कुमार, पंकज देशमुख, जितेंद्र पाटील, सतीश सिंग, विनीत तिवारी आणि अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
विविध उपक्रमांसाठी वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात आरक्षणे आहेत, मात्र यातील बहुधा जागांवर अतिक्रमण आहे. ते दूर करण्याचा प्रयत्न राहणार असून आगामी काळात ही सर्व आरक्षणे जनतेसाठी उपलब्ध करून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची मागणी केली जाईल.
- राजन नाईक, आमदार
आरक्षणांची आकडेवारी
विविध प्रयोजनार्थ आरक्षणे ८७२
अतिक्रमित आरक्षणे ३२९
पाालिकेच्या ताब्यात ५६
कमी-अधिक प्रमाणात अतिक्रमण २४
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.