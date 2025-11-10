शिवनगरमध्ये रस्ते-शौचालयाची दुरवस्था
अंबरनाथ, ता. १० (वार्ताहर) : शहरातील शिवनगर प्रभाग क्र. १३ येथील नागरिकांचा संयम अखेर सुटत चालला आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, सार्वजनिक शौचालयांची बिकट अवस्था, अंधार आणि स्वच्छतेचा पूर्ण अभाव या समस्यांकडे नगरपालिकेने वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. वारंवार तक्रारी आणि निवेदने देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे फोटो शौचालयांच्या भिंतींवर लावून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
शिवनगर परिसरातील रस्ते पूर्णपणे उखडले आहेत. पेव्हर ब्लॉक निघाल्यामुळे वयोवृद्ध आणि मुलांचे अपघात वारंवार होत आहेत. वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत असून परिसरातील नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. परिसरातील सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. दरवाजे तुटलेले, पाणीपुरवठा बंद, स्वच्छतेचा पूर्ण अभाव, तर महिला शौचालयाला दरवाजेच नसल्याने महिलांना व ज्येष्ठांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासन सतत निवेदन घेते; पण कृती होत नाही. त्यामुळे आता आम्ही अधिकाऱ्यांचे फोटो शौचालयांच्या दरवाज्यांवर लावून आंदोलन करू, असा इशारा मनसेचे उपनगराध्यक्ष एहसामुद्दीन (बबलू) खान यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदन देतेवेळी काँग्रेसचे व्यंकटेश चलवादी, जाकीर खान, ठाकरे गटाचे परशुराम नकवाल, मनसेचे गोपाळ गुट्टूर आणि मोहम्मद खान उपस्थित होते.
भीतीचे वातावरण
रात्रीच्या वेळी पथदिवे बंद असल्याने अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे चोरी, साप-विंचूदंश आणि अपघातांची भीती वाढली आहे. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाल्याने कचऱ्याचे ढिगारे साचले असून, डासांचा प्रादुर्भाव आणि दुर्गंधीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कार्यवाहीचे आश्वासन
एहसामुद्दीन खान यांनी उपमुख्याधिकारी उमेश राऊत यांना निवेदन देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. यावर राऊत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तत्काळ कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, दरवर्षी निवडणुकीच्या आधी आश्वासने दिली जातात; पण समस्या कायमच राहतात, अशी नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली.
अंबरनाथ : शिवनगर परिसरातील शौचालयाची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे.
अंबरनाथ : रस्त्यांची दुरवस्था, सार्वजनिक शौचालयांच्या समस्येप्रकरणी मनसेने उपमुख्याधिकारी राऊत यांना निवेदन दिले.
