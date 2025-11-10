मुरबाड तालुक्यात आत्महत्या
कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याची आत्महत्या
मुरबाड तालुक्यातील पहिली घटना
मुरबाड, ता. १० (बातमीदार) ः भातपिकाचे नुकसान व पत्नीच्या आजारपणामुळे कीटकनाशक पिऊन एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. जायगाव येथील रमेश गणपत देसले (वय ५२) असे त्यांचे नाव आहे. त्यांच्यावर सोमवारी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची मुरबाड तालुक्यातील ही पहिलीच घटना आहे. याची दखल शासनाकडून घेण्यात आली आहे. या शेतकऱ्याला शासनातर्फे मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती या विभागातील ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष घरत यांनी दिली. शेतकऱ्याने विष प्राशन केल्यानंतर टोकवडे पोलिसांनी रुग्णालयात, त्याचा जबाब घेतला होता. त्याच्या मृत्यूनंतरचा पंचनामा शहापूर पोलिसांनी केला आहे.
पत्नीचे आजारपण व कर्जबाजारीपणामुळे बुधवारी (ता. ५) जायगाव येथील शेतकरी रमेश देसले यांनी कीटकनाशक प्राशन केले होते. त्यांना उपचारासाठी प्रथम टोकावडे येथील रुग्णालयात व नंतर उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा न झाल्याने नातेवाइकांनी, त्यांना शहापूर येथील रुग्णालयात दाखल केले, परंतु रविवारी त्यांचे रुग्णालयात निधन झाले.
----
पिकाचे मोठे नुकसान
रमेश देसले दोन दिवसांपूर्वी शेतावर गेला होता. त्याने शेतातील भातपिकाची परिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे बघितले. घरी येऊन मुलाला शेतीमध्ये नुकसान झाले आहे. पत्नीचे आजारपणाचे बिल व लोकांकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे याचा मानसिक ताण त्याला आला, अशी माहिती त्यांचे नातेवाईक चंद्रकांत देसले यांनी दिली.
---
शेतकरी चिंताग्रस्त
मुरबाड तालुक्यात भात हे महत्त्वाचे पीक आहे. बहुतेक शेती एकपिकी आहे. त्यामुळे त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नावरच शेतकऱ्याचा संसार चालतो. यावर्षी चांगले पीक आले होते, परंतु पावसामुळे भातपिकाचे नुकसान झाले आहे. हे भातपीक खाण्यायोग्य उरलेले नाही व बाजारात हे पीक कोणी विकतसुद्धा घेणार नाही. यामुळे तालुक्यातील शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.
----
