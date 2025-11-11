कर्जतमध्ये अजित पवार गटाची मोर्चेबांधणी
कर्जत, ता. ११ (बातमीदार): कर्जत नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपली मोर्चेबांधणी अधिक वेगात सुरू केली आहे. याचदरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे कर्जत-खालापूर विधानसभा संघटक पंकज पुंडलिक पाटील आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य तसेच बांधकाम व अर्थनियोजन समितीचे माजी सभापती पुंडलिक पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार गट) प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सोमवारी (ता. १०) मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात दोन्ही नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अधिकृतरीत्या प्रवेश करणार असल्याची माहिती दिली. प्रदेशाध्यक्ष तटकरे यांनी या संभाव्य पक्षप्रवेशाचे स्वागत करताना, ‘‘पाटील पिता-पुत्रांच्या आगमनाने कर्जत-खोपोली-माथेरान परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद अधिक बळकट होईल,’’ असा विश्वास व्यक्त केला. या वेळी रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिंदे गटाला धक्का
पंकज पाटील हे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे अतिशय निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात होते. खोपोली शहरातील राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा प्रभाव होता. त्यामुळे त्यांचा शिंदे गटातून बाहेर पडणे हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. स्थानिक राजकारणात या घडामोडींना फार महत्त्व प्राप्त झाले असून, राष्ट्रवादीच्या निवडणुकीच्या तयारीला या प्रवेशामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
