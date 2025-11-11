उल्हासनगरमध्ये प्राध्यापिकेचा मोबाईल हॅक
उल्हासनगरमध्ये प्राध्यापिकेचा मोबाईल हॅक
मोहापे-कर्जत परिसरातून व्हॉट्सॲपमध्ये घुसखोरी
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमध्ये कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या एका प्राध्यापिकेचा मोबाईल फोन हॅक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. कायद्याच्या प्राध्यापिका असलेल्या प्रिया कृपलाणी यांच्या फोनमध्ये अज्ञात हॅकर्सनी थेट घुसखोरी करत तब्बल ९० किलोमीटर दूर मोहापे-कर्जत परिसरातून त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर अनधिकृत लॉगिन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डिजिटल जगातील वाढत्या असुरक्षिततेचे हे चित्र समोर आल्याने नागरिकांत प्रचंड चिंता निर्माण झाली आहे.
कॅम्प क्रमांक ४ येथील सरदार आलूसिंग सीएचएसमध्ये राहणाऱ्या लॉ प्रोफेसर प्रिया कृपलाणी यांच्या मोबाईल फोनवर सायबर गुन्हेगारांनी हॅकिंगद्वारे नियंत्रण मिळवले. सकाळी मोबाईल सुरू करताच कृपलाणी यांना व्हॉट्सॲपवर अनधिकृत लॉगिन झाल्याचा अलर्ट मिळाला. तपासल्यावर हे लॉगिन त्यांच्या घरातून नसून, तब्बल ९० किलोमीटर दूर मोहापे-कर्जत परिसरातून झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. एका उच्चशिक्षित व्यक्तीच्या फोनमध्येही अशी हॅकिंग घुसखोरी झाली हे पाहून त्या हादरून गेल्या. या घटनेमुळे समाजमाध्यमांच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरू
घडलेल्या घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन प्रिया कृपलाणी यांनी लगेचच विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. प्राथमिक तपासात पोलिसांना एक धक्कादायक बाब आढळली आहे. हॅकर्सनी केवळ व्हॉट्सॲपवर नव्हे, तर संपूर्ण मोबाईल फोनवर नियंत्रण मिळवले आहे. सायबर पोलिसांनी हॅकर्सचा माग काढण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक पथक तयार केले असून, तपास युद्धपातळीवर सुरू आहे.
