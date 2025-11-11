शहाड पुलाचे दोन सांधे निकामी
दोन्ही बाजूंनी खडी टाकण्याचे काम सुरू; शहाड पूल लवकरच पूर्णत्वाकडे
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : शहाड उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीला आज सातवा दिवस असून, कामाचा वेग अक्षरशः झपाट्याने वाढला आहे. तपासणीत पुलाचे दोन मुख्य सांधे (जॉइंट्स) पूर्णपणे निकामी झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, बांधकाम तज्ज्ञांच्या चमूने त्यांची तातडीने बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दोन्ही बाजूंनी खडी टाकणे, स्वच्छता आणि पुढील डांबरी कामाची (मास्टिक वर्क) तयारी अशी सर्व कामे एकाच वेळी सुरू असल्याने हा पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होण्याचा मोठा दिलासा नागरिकांना मिळू लागला आहे. आमदार कुमार आयलानी यांच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे कामाला गती आणि योग्य दिशा मिळत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
दुरुस्ती प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला असून, पुलाचे दोन्ही मुख्य सांधे खराब झाल्याने त्यांच्या बदलण्याचे काम सोमवार सकाळपासून जलद गतीने सुरू झाले आहे. उल्हासनगरकडील बाजूने खडी टाकण्याचे काम मंगळवारी (ता. ११) सकाळी सुरू झाले आहे. कल्याणकडील बाजूवर रात्रीपासून खडी टाकणे सुरू होईल. पुढील कामासाठी बुधवारी (ता.१२) दोन्ही बाजूंचे खडी टाकण्याचे काम पूर्ण होईल. खडी टाकल्यानंतर लगेचच पुलावर डांबरी लेपन (मास्टिक वर्क) सुरू करण्यात येईल. कामाच्या सुरक्षिततेसाठी पुलावरील धूळ काढणे, पाणी टाकणे आणि पृष्ठभाग समतल करणे यांसारखी कामेही समांतरपणे सुरू आहेत.
पाठपुराव्यामुळे वेळेची बचत
कामाच्या वाढत्या वेगावरून पाहता ठरलेल्या वेळेपूर्वीच उड्डाणपूल सुरू होण्याची शक्यता आता अधिक बळकट झाली आहे. आमदार कुमार आयलानी यांनी स्थळाला भेट देऊन कंत्राटदार, अभियंता आणि संबंधित विभागांशी संवाद साधला. पुलाच्या दुरुस्तीची गुणवत्ता, मजबुती आणि वेळेत पूर्णता याबद्दल त्यांनी विशेष सूचना दिल्या. त्यांच्या सततच्या देखरेखीमुळे कामात कोणताही विलंब किंवा हलगर्जी न राहता चमूकडून पूर्ण क्षमतेने काम सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहाड उड्डाणपूल बंद असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असला तरी, कामाचा हा वेग पाहता लवकरच पूल सुरू होणार या अपेक्षेला आता बळकटी मिळत आहे.
