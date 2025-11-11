‘स्वस्तिकाची ट्रजेडी’ स्पर्धेत अव्वल
राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेची नवी मुंबईत सांगता
नवी मुंबई, ता.११ (वार्ताहर): विनोदाचे बादशहा दिवंगत विजय कदम आणि दिवंगत प्रदीप पटवर्धन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ नवी मुंबई करंडक २०२५ राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा नुकतीच पार पडली. या स्पर्धेत स्वस्तिकाची ट्रजेडी, राडा, सपान एकांकिने अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला. स्पर्धेतील विजेत्यांना सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला.
शिवसाई व आराध्या संस्थेच्या माध्यमातून नवी मुंबई करंडक २०२५ राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील २२ नाट्यसंस्थांनी सहभाग घेतला होता. स्पर्धेची प्राथमिक फेरी नुकतीच कोपरखैरणे येथील ज्ञानविकास हायस्कूलमध्ये झाली. प्राथमिक फेरीचे परीक्षण बाळकृष्ण ओडेकर आणि प्रवीण जगन्नाथ यांनी केले. २२ एकांकिकांमधून स्वस्तिकाची ट्रजेडी, राडा आणि सपान तीन उत्कृष्ट एकांकिकांची अंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात आली. या कार्यक्रमात माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले, अभिनेते मिलिंद दास्ताने, नवी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त डॉ.कैलास गायकवाड, एफसीएफ जनरल पोटरी दिलीप दळवी, शिवसाई संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णा पाटील, हास्य सम्राट प्रकाश भागवत आणि निर्माते अरविंद घेवडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अंतिम फेरी चुरशीची
वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात अंतिम फेरी रंगली. या अंतिम फेरीत तिन्ही एकांकिकांमध्ये चुरशीची स्पर्धा झाली. या फेरीचे परीक्षण ज्येष्ठ रंगकर्मी श्रीहरी पवळे, लेखक-दिग्दर्शक अशोक पालवे यांनी केले.
