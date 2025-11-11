एपीएमसीचे दक्षता पथक वादात
एपीएमसीतील दक्षता पथक वादात
समितीच्या कर्मचाऱ्यांवर लाच मागितल्याचा आरोप
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : एपीएमसीतील फिरत्या दक्षता पथकाने कर चुकवल्याप्रकरणी केलेली कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या वेळी पथकातील कर्मचारी दारूच्या नशेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच तब्बल २५ हजारांची लाच मागण्यात आली होती, असा आरोप गाडीचालकासह कंपनीच्या व्यवस्थापकाने केला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एपीएमसी फिरत्या दक्षता पथकाने दादागिरीचा अवलंब केल्याचा गंभीर आरोप व्यापाऱ्यांकडून होत आहे. अंतर्गत वर्चस्वाच्या लढाईत या पथकाच्या कारभारामुळे व्यापारीवर्ग प्रचंड त्रस्त झाला आहे. वैध परवाने, करपावत्या, सर्व कागदपत्रे असूनही व्यापाऱ्यांना अडवून लाच मागण्याची प्रकरण समोर येत आहे. अशातच मुलुंड-ऐरोली परिसरात देशी तुपाची गाडी दक्षता पथकाने अडवली होती. या वेळी संबंधित व्यापाऱ्यांकडे वैध परवाना, ६१ हजारांच्या करपावत्या असूनही गाडी जप्त केल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच कारवाईच्या वेळी पथकातील काही अधिकारी दारूच्या नशेत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकाराची माहिती दक्षता पथकाचे उपसचिव व तत्कालीन सचिव डॉ. खंडागळे यांना देण्यात आली होती, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.
----------------------------
दक्षता पथकाकडून शनिवारी रात्री तुपाच्या वाहनाबाबत जो काही प्रकार घडला आहे. त्याची सविस्तर माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- महेश पाटील, एपीएमसी दक्षता अधिकारी
