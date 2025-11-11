मी पेन्शन स्वीकारणार नाही
मी पेन्शन स्वीकारणार नाही
शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचा निर्धार
तुर्भे, ता.११ (बातमीदार): आमदार नव्हतो तेव्हा पासून तुमच्या बरोबर आहे. आमदार झाल्यावर टप्पा अनुदान मिळवून दिला. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांची दीवाळी साजरी झाली. पेन्शन बाबत राज्य शासनाची अडचणीची जाणीव मला आहे. पण तुम्हाला जर पेन्शन मिळाली नाहीतर मी सुद्धा पेन्शन घेणार नाही, असा निर्धार शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी कोपरखैरणे येथे केला.
महाराष्ट्र राज्य अंशतःअनुदान प्राप्त २००५ पुर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कोपरखैरणे येथील ज्ञानविकास शाळेमध्ये २००५ पूर्वी नियुक्त पेन्शनग्रस्त राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सहविचार सभा घेण्यात आली. या सहविचार सभेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे प्रदीप महल्ले, ॲड. पी.सी पाटील, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विजय शिरोळकर, भास्कर देशमुख, संजय वाळे, राजू लहासे, योगेश निकम, अनिल बडेकर, गोविंद गोडसे, संपत कदम, नाना राजगे, काकासाहेब कोल्हे उपस्थित होते.
