पावसाच्या विश्रांतीनंतर आता हुडहुडी
पावसाच्या विश्रांतीनंतर आता हुडहुडी
पनवेल परिसरातील वातावरणात अचानक घसरण
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार)ः परिसरात हवामानाने पुन्हा एकदा अनपेक्षित कलाटणी घेतली आहे. काही आठवड्यांपासून पावसाने कहर केला होता. अशातच सोमवारी सकाळपासून हवामानात अचानक हवेत गारवा पसरला आहे.
पनवेल परिसरात सोमवारी पहाटे १५ अंश सेल्सिअस इतके तापमान नोंदवले गेले. यंदाच्या हंगामातील सर्वात कमी तापमान ठरले आहे. दिवसभर सूर्य तेजस्वी असला तरी सकाळ-संध्याकाळी गार वारा जाणवतो. पनवेल बाजारपेठेत हिवाळी कपड्यांची मागणी पडण्याची शक्यता आहे. स्वेटर, जर्किन, मफलर, शॉल आणि टोपीचा विक्रीसाठी ओघ वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. शाळकरी मुलांनाही जाणवली हुडहुडी सकाळी शाळेत जाताना मुलांना थंडीची जाणीव स्पष्ट होत आहे. अनेक पालकांनी मुलांना हलके स्वेटर किंवा जॅकेट घालून पाठवायला सुरुवात केली आहे.
---------------------------------
थंड वाऱ्याची झुळूक
हवामान खात्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार पुढील तीन ते चार दिवस पनवेल परिसरात थंड वाऱ्याची झुळूक कायम राहील. दिवसभरात तापमान ३० ते ३२ अंशांपर्यंत जाईल, परंतु सकाळ-संध्याकाळी तापमान १५ ते १८ अंशदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
ृ------------------------------
पावसाने घातलेल्या कहरानंतर आता थंडी पनवेलकरांना दिलासा देणारी ठरत आहे, मात्र हीच थंडी पुढील काही दिवस कायम राहिली, तर या वर्षीची ‘पनवेलकरांची गुलाबी थंडी’ला खरी सुरुवात झाल्याचे म्हणायला हरकत नाही.
- प्रमीला आहेर, कामोठे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.