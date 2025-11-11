आदईत शेकापला भाजपचा झटका
विद्यमान उपसरपंचाचा समर्थकांसह पक्षप्रवेश
पनवेल, ता. ११(बातमीदार)ः आदई ग्रुप ग्रामपंचायतीचे शेकापचे विद्यमान उपसरपंच विलास शेळके यांनी समर्थकांसह भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर शेकापला मोठा झटका बसला आहे.
पनवेल शहरातील रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात भाजपचे राज्य परिषद सदस्य अरुण भगत, नेरे मंडळ अध्यक्ष भूपेंद्र पाटील, अनुसूचित जाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष अमित जाधव, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष आनंद ढवळे, भाजप तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, यतीन पाटील, अंकुश ठाकूर, भाई पाटील, सदाशिव पाटील, बाळाराम पाटील, एकनाथ मोकल आदी उपस्थित होते. या वेळी बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, भाजप हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून कार्यकर्तेच पक्षाचा कणा आहेत, असे सांगून विलास शेळके यांच्यासारखे कार्यकर्ते पक्षाची ताकद वाढवतात, कार्यकर्त्यांवर चालणारा पक्ष हीच भाजपची ओळख आहे, असे म्हटले. या वेळी आदईचे उपसरपंच विलास शेळके यांच्यासह शेकापचे ज्येष्ठ नेते परशुराम शेळके, दीपक शेळके, विजय पाटील, संतोष म्हात्रे, राजेंद्र शेळके, दिनेश शेळके, नवनाथ पारिंगे, शेकाप उत्तर भारतीय सेलचे चंद्रशेखर चौहान, कमलेश चौहान यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
