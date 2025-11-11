कॉलम
आश्रमशाळेत वाढदिवस साजरा
कासा (बातमीदार) : भाईंदर येथील शंकर नारायण एज्युकेशन ट्रस्टचे संस्थापक रोहिदास पाटील यांनी आपला वाढदिवस डहाणूतील दाभोण येथील संत गाडगे महाराज आश्रमशाळेत साजरा करून समाजासमोर आदर्श ठेवला. त्यांच्या या उपक्रमामुळे आश्रमशाळेतील सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे हास्य फुलले. हा कार्यक्रम शिवछत्रपती समाज सेवा मंडळाच्या वतीने आयोजित केला होता. या प्रसंगी उद्योजक विनय पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना ‘शिकाल तरच जगाल’ असा प्रेरणादायी संदेश दिला. या कार्यक्रमास महेश म्हात्रे, सुबोध पाटील, भूषण पाटील, पुरुषोत्तम पाटील, प्राचार्य रंजना पाटील, कल्पना पाटील आदी उपस्थित होते. पौर्णिमा पाटील, प्रियंका पाटील, मिनल पाटील, सिद्धी पाटील आणि हेमा पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू वाटप केले. शाळेतर्फे लेझीम व बँडच्या तालावर पाहुण्यांचे स्वागत करण्यात आले.
---
वसई आयडॉलची पहिली फेरी उत्साहात
विरार (बातमीदार) : वसई आयडॉल फाउंडेशन आयोजित वसई आयडॉल गायन स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचा पहिला भाग नुकताच दत्तानी मॉलमधील ऑप्युलेंट बँक्वेट हॉल येथे उत्साही वातावरणात पार पडला. चित्रा ठाकूर, अखिल जैस्वाल, आशिष राणे आणि रॉबर्ट आल्मेडा यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. वसई आयडॉल संगीत स्पर्धेच्या माध्यमातून तालुक्यातील उदयोन्मुख गायकांना मंच उपलब्ध करून दिलेला असून या संधीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मान्यवरांनी केले. प्राथमिक फेरीच्या पहिल्या भागात एकूण ८६ स्पर्धकांचे परीक्षण झाले. परीक्षणाचे काम पार्श्वगायक संदीप पाटील, सिद्धेश जाधव, लॅरिसा आल्मेडा आणि पद्मजा पाटील यांनी केले. दुसऱ्या भागाचे परीक्षण ३० नोव्हेंबरला होणार असून नाव नोंदणीसाठी २३ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख आहे.
---
