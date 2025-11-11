मुलुंडमध्ये काँग्रेस तर्फे भव्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन
मुलुंडमध्ये काँग्रेसतर्फे भव्य आरोग्य शिबिर
मुलुंड, ता. ११ (बातमीदार) ः मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राकेश शंकर शेट्टी, अश्विनी पोचे यांच्या पुढाकाराने मुलुंड कॉलनी येथे फोर्टिस हॉस्पिटलच्या सहकार्याने मोफत आरोग्य शिबिराचे आयोजन रविवारी (ता. ९) गोल्डन स्टार हॉल मुलुंड कॉलनी येथे करण्यात आले होते.
या आरोग्य शिबिराला स्थानिक नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शेकडो नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची तपासणी करून घेतली. फोर्टिसच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, नेत्रतपासणी, हाडांच्या समस्या, सर्वसाधारण आरोग्य सल्ला अशा विविध वैद्यकीय सेवा मोफत उपलब्ध करून दिल्या. तसेच रुग्णांना मोफत औषधांचे वितरण आणि पुढील वैद्यकीय मार्गदर्शनदेखील देण्यात आले. या शिबिरात काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते उत्तर-पूर्व जिल्हा अध्यक्ष केतन शाह, डॉ. आर. आर. सिंग उपस्थित होते. सर्वांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत नागरिकांना आरोग्याबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले.
कार्यक्रमादरम्यान बोलताना सरचिटणीस राकेश शंकर शेट्टी म्हणाले, ‘‘आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी हा आमचा प्रयत्न आहे. असे उपक्रम राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन समाजसेवेची आमची बांधिलकी दृढ करतात. फोर्टिस हॉस्पिटलच्या सहकार्याबद्दल आणि आमच्या सर्व नेत्यांच्या सहभागाबद्दल आम्ही मनःपूर्वक आभारी आहोत.’’
