वसंतस्मृती आदर्श शिक्षक पुरस्कार गुणगौरव सोहळा
वसंतस्मृती आदर्श शिक्षक पुरस्कार गुणगौरव सोहळा
डोंबिवली, ता. ११ (बातमीदार) ः विधान परिषदेचे माजी उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या स्मृतीदिनाचं औचित्य साधून आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या संकल्पनेतून शिक्षक आघाडी कोकण विभागाने १० शिक्षण संस्थाचालक, ११५ शिक्षक व २५ शिक्षकेत्तर यांना वसंत स्मृती पुरस्काराने गौरवान्वित केले. हा सोहळा एम. एच. हायस्कूल, तृप्ती बँक्वेट सभागृहात रविवारी (ता. ९) नोव्हेंबर पार पडला.
या सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार संजय केळकर, राज्य संस्कृतिक धोरण अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आणि विशेष अतिथी म्हणून कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची उपस्थिती लाभली. या कार्यक्रमाप्रंगी पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडळ भिवंडी संस्थेचे संस्थाध्यक्ष विजय जाधव, रवि पाटील एज्युकेशन सोसायटी, पेणचे संस्थाचालक वैकुंठ पाटील, नगरसेवक संजय वाघुले, अमित सरैया, नगरसेविका मृणाल पेंडसे, जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्युटचे संचालक आर. जे. राजपूत यांची उपस्थिती होती.
विकास पाटील, एन. एम. भामरे, संयोजक सचिन मोरे, कोकण विभाग संयोजक किशोर पाटील, कोकण विभाग सहसंयोजक विनोद शेलकर, महादेव सुळे, सुभाष सरोदे, संभाजी शेळके, मुकेश पष्टे, पाठक, राजकुमार देसाई, ज्ञानेश्वर घुगे, प्रविण सनेर, अनिरुद्ध चव्हाण, शरद शिंदे व कैलास सरोदे यांच्या सर्वांच्या मोलाच्या योगदानामुळे कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विनोद शेलकर यांनी केले.
मानचिन्ह आणि मानपत्राने गौरव
या कार्यक्रम प्रसंगी शिवनिकेतन ट्रस्ट, कल्याण, जगन्नाथ शिंदे, रेखा ठाकूर, बालक मंदिर संस्था, कल्याण आणि राज्यभरातील संस्थाचालक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा मानचिन्ह आणि मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी तारक पाटील यांनी वसंत डावखरे यांचे सुंदर तैलचित्र निरंजन डावखरे यांना भेट म्हणून दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.