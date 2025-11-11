ठाण्यात पक्षी सप्ताहानिमित्त विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
ठाणे, ता. ११ (बातमीदार) : पक्षी सप्ताहानिमित्ताने पर्यावरण दक्षता मंडळ व शिवसमर्थ इंग्लिश मिडीयम स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी शिवसमर्थ मंडळाचे डॉ. चैतन्य साठे, अदिती जोशी, उल्हास प्रधान, कीर्ती वैद्य, मिलिंद वैद्य, कीर्ती धामणकर, पर्यावरण दक्षता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मानसी जोशी, पर्यावरण दक्षता मंडळाचे संस्थापक सदस्य विद्याधर वालावलकर, पक्षीतज्ज्ञ अनिल कुंटे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना विविध पक्ष्यांचे प्रकार, अधिवास व पर्यावरणातील त्यांची भूमिका समजावली. पक्ष्यांचे परागीकरण, कीटक नियंत्रण आणि निसर्ग स्वच्छतेतील योगदान अधोरेखित करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनात उत्साहाने सहभाग घेतला.
