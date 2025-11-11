एम. व्ही. धुरंदर यांच्या कलेसारखा कौशल्यपूर्ण चित्रकार ठाण्यात जन्मला नाही
ज्येष्ठ चित्रकार आणि कला समीक्षक सुहास बहुलकर
ठाणे, ता. ११ (बातमीदार)ः एम. व्ही. धुरंदर यांच्या कलेसारखा कौशल्यपूर्ण चित्रकार ठाण्यात जन्मला नाही. धुरंदर यांनी त्यांच्या काळाचे सजीव डॉक्युमेंटेशन त्यांच्या चित्रांद्वारे केले आहे, असे ज्येष्ठ चित्रकार आणि कला समीक्षक सुहास बहुलकर यांनी म्हटले आहे.
डॉ. बेडेकर रुग्णालय आणि प्राच्यविद्या अभ्यास संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रदर्शनात ऑटो रोथफेल्ड लिखित द वूमन ऑफ इंडिया (१९२०) या पुस्तकातील भारतातील विविध प्रांत, व्यवसाय व वर्गातील स्त्रियांच्या वेशभूषांचे चित्र रविवारी (ता. ११)प्रदर्शित करण्यात आले. प्रदर्शनाचे उद्घाटन सुहास बहुलकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी डॉ. विजय बेडेकर, डॉ. महेश बेडेकर आणि इतर उपस्थित होते. या वेळी ते बोलत होते.
उद्घाटनानंतर बहुलकर यांनी धुरंदर यांच्या चित्रशैलीवर व्याख्यान घेतले. ते म्हणाले की, ब्रिटिशांनी आपल्या देशात दस्तऐवजाचे काम केले, परंतु आपल्या संस्कृतीचा अभ्यास आणि तिचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. ठाणे व परिसरातील पुरातन वास्तू व संग्रहालयांच्या माध्यमातून लोकांपुढे इतिहास आणणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. डॉ. विजय बेडेकर यांनी वैभव संग्रहित केलेल्या कलाकृतींचे प्रदर्शन श्रेष्ठ चित्रकारांच्या मार्गदर्शनाखाली करावे, असे सुचवले. बहुलकर यांनी धुरंदर यांच्या विलक्षण प्रतिभेची प्रशंसा केली. त्यांनी मानवी शरीर, संस्कृती, विविध प्रांत, जाती व धर्म यांचा सखोल अभ्यास त्यांच्या चित्रांत दिसून येतो, असे सांगितले.
