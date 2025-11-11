वाहनचालकांची घुसखोरी
उरण नाक्यापासून टपालनाकापर्यंत कोंडी
नवीन पनवेल, ता. ११ (बातमीदार)ः पनवेल शहराला वाहतूक कोंडीची प्रचंड समस्या भेडसावत आहे. बेकायदा पार्किंग, नो एंट्रीचे उल्लंघन, सम-विषम पार्किंगचे उल्लंघन यासारख्या विविध वाहतूक नियमांचे उल्लंघन वारंवार होत असल्याने सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
उरण नाका ते टपाल नाका रस्त्यावर अवजड वाहनांसाठी प्रवेशबंदी आहे. २००३ मध्ये तत्कालीन नवी मुंबई वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त यांनी या मार्गावर एकदिशा मार्ग अमलात आणण्याबाबत आदेश निर्गमित केले होते. या ठिकाणी प्रवेशबंदीचे फलकही लावण्यात आले होते. सुरुवातीला या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली, परंतु अलीकडच्या ४ ते ५ वर्षांत याकडे दुर्लक्ष झाले. प्रामुख्याने उरण नाका ते टपाल नाका हा शहरातील मोठ्या वर्दळीचा मार्ग असून, दोन्ही दिशेने वाहने आल्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे, मात्र वाहतूक पोलिस या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याने वाहतूक कोंडीला सामोरे जाण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे.
वाहतूक पोलिसांची डोळेझाक
पनवेल शहर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील यांनी मंगळवारी सकाळी पनवेल शहर हद्दीमध्ये वाहतूक कोंडीची पाहणी केली. या वेळी नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला, मात्र टपाल नाका येथे रिक्षा, कार, अवजड वाहनांकडून पोलिसांसमोरच वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत होते. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेचा धाक नसल्याची चर्चा पनवेलकरांमध्ये रंगली आहे.
पनवेल शहरातील वाहतूक कोंडी होत असलेल्या ठिकाणी पाहणी केली आहे. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करून सातत्याने कारवाई करू.
- औदुंबर पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, पनवेल शहर वाहतूक शाखा
