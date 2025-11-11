विठ्ठल नगरातील रस्ता रुंदीकरणावरून वाद पेटला
विठ्ठल नगरातील रस्ता रुंदीकरणावरून वाद पेटला
खोट्या सह्यांचा आरोप; रहिवाशांची थेट नगर परिषदेत धडक
कर्जत, ता. ११ (बातमीदार) ः कर्जत नगर परिषद हद्दीतील विठ्ठलनगर परिसरात रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रस्तावावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या भागातील सुमारे ५८ रहिवाशांनी नगर परिषदेकडे निवेदन सादर करून या प्रस्तावाला कडाडून विरोध नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावावर खोट्या सह्यांद्वारे दिशाभूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला असून, संपूर्ण प्रकरणाने राजकीय रंग घेतला आहे.
विठ्ठलनगरमधील विद्यमान सहा मीटरचा रस्ता नऊ मीटर करण्यात यावा, असा अर्ज काही दिवसांपूर्वी नगर परिषदेकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र रहिवाशांनी माहिती अधिकारातून या अर्जाची प्रत मिळवून पाहिली असता, अर्जावरील अनेक स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे आढळले. आम्ही असा कोणताही अर्ज दिलेला नाही तसेच रुंदीकरणास सहमतीही दर्शविली नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या अर्जामागे स्वार्थी हेतू असल्याचा आरोप करीत अर्ज तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
स्थानिकांनी स्पष्ट केले, की या परिसरातील रस्ता हा फक्त अंतर्गत असून ‘डेड एंड’वर जातो. एका बाजूस कृषी संशोधन केंद्राची जागा आणि दुसऱ्या बाजूस सत्यम अपार्टमेंट असल्याने येथे वाहतुकीची फारशी समस्या नाही. त्यामुळे नऊ मीटर रस्ता करण्याची गरजच नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. विद्यमान सहा मीटर रस्ता वाहतुकीस पुरेसा असून, रुंदीकरण झाल्यास अनेक घरांच्या जागा कमी होतील आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांवर परिणाम होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. रहिवाशांच्या मते, एका विकसकाला अतिरिक्त एफएसआयसाठी हा प्रस्ताव पुढे रेटला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर रहिवाशांनी नगर परिषदेत धडक देत आपल्या हरकतींचा विचार करून खोट्या सह्यांवर आधारित अर्जाला मान्यता देऊ नये, अशी आग्रही मागणी केली. नगर परिषद यावर कोणता निर्णय घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कर्जत नगर परिषद निवडणुका निकट आल्याने या प्रकरणाचा राजकीय पारा आणखी चढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
