अलिबागला अवैध पार्किंगचा विळखा
वाहतूक कोंडीने नागरिकांसह पर्यटक त्रस्त; उपाययोजनेची मागणी
अलिबाग, ता. ११ (वार्ताहर)ः अलिबाग शहरातील रस्त्यांवर वाढत्या अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ असल्याने येथे पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांची मोठी गर्दी असते, मात्र वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था नसल्याने दुचाकी आणि चारचाकी चालक रस्त्याच्या दुतर्फा मनमानी वाहने उभी करतात. परिणामी, रस्त्यांची क्षमता कमी होऊन नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
शहरातील एसटी स्टॅंड परिसर, बालाजी नाका, महावीर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, कन्याशाळा परिसर आणि मुख्य बाजारपेठ आदी भागांमध्ये दिवसभर वाहनांची गर्दी दिसते. बाजारपेठेत मालाची आवक-जावक करणारे ट्रक रस्त्याच्या कडेला थांबत असल्याने वाहतुकीचा वेग आणखी मंदावतो. यामुळे केवळ नागरिक नव्हे तर आपत्कालीन वाहने, रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने यांनाही मार्ग काढणे कठीण बनते. नगर परिषदेकडून काही वर्षांपूर्वी रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले होते. नागरिकांनी नव्या विकास आराखड्यानुसार रस्ता रुंदीसाठी जागा दिली, मात्र रुंदीकरणानंतरही सुमारे ४० टक्के रस्ता कायमस्वरूपी पार्किंगमुळे व्यापला जातो, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात कठोर कारवाईची मागणी स्थानिकांकडून केली जात असून, वाहतूक पोलिसांनीही काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे, परंतु ती अपुरी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
स्वतंत्र पार्किंग प्रकल्पाची गरज
अलिबागमध्ये वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, स्वतंत्र बहुमजली पार्किंगची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. नगर परिषद व पोलिस प्रशासनाने समन्वयाने ठोस योजना आखून शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. नगर परिषद निवडणुका पार पडल्यानंतर नव्या प्रशासनाने या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
