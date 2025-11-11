आसामचा चोर विमानाने मुंबईत
आसामचा चोर विमानाने मुंबईत
नेरूळ पोलिसांकडून घरफोडीच्या पाच गुन्ह्यांचा उलगडा
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर): घरफोडी करणाऱ्या एका सराईताला अटक करताना घरफोडीच्या पाच गुन्ह्यांचा नेरूळ पोलिसांनी छडा लावला आहे. मोहिनुल अब्दुल मलिक इस्लाम (३३) असे आरोपीचे नाव चोरीच्या उद्देशाने आसाम येथून विमानाने मुंबईत येत होता.
नेरूळ परिसरातील साई-छाया इमारतीमध्ये मंगळवारी (ता. ४) घरफोडीची घटना घडली होती. या घटनेत ४.९५ लाखांच्या सोने-चांदीचे दागिने चोरीला गेले होते. या गुन्ह्याचा तपास करताना वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ब्रम्हानंद नाईकवाडी, पोलिस उपनिरीक्षक तुषार बच्छाव, गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि अभिलेखीय नोंदीच्या आधारे आरोपीला मस्जिद बंदर येथील घनदाट वस्तीमध्ये जेरबंद करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, आरोपी मोहिनुल अब्दुल मलिक इस्लाम हा सराईत गुन्हेगार असून, मूळचा आसामचा रहिवासी आहे. आसाम येथून फक्त घरफोडी करण्याच्या उद्देशाने विमानाने मुंबईत येत होता. बांगलाचा सोनार असल्याचे खोटे सांगून चोरलेले दागिने विकून मिळालेली रोख रक्कम तो विमानाने पुन्हा आसामला जात होता. तसेच पकडले जाऊ नये यासाठी डॉर्मेट्रीत राहात असल्याचेही तपासात आढळून आले आहे.
------------------------------
तब्बल २२ गुन्हे नोंद
- नेरूळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चार, तर रबाळे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक असे पाच घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. आरोपी मोहिनुल याच्या विरोधात यापूर्वी नवी मुंबईत ११ आणि ठाणे पोलिस आयुक्तालयात तब्बल २२ गुन्हे नोंद आहेत.
- पोलिस उपनिरीक्षक तुषार बच्छाव, आकाश ठाकरे, पोलिस हवालदार दिगंबर झांजे, भास्कर कुंभार, राहुल केळगगंद्रे, गणेश आव्हाड आणि संजय पाटील यांच्या संयुक्त पथकाने केली. इतर शहरांतील त्याचे गुन्हे शोधण्याचे काम सुरू आहे.
