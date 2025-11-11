धुळीमुळे शिवाजीपार्क वासियांची पुन्हा घुसमट
धुळीमुळे शिवाजी पार्कवासीयांची पुन्हा घुसमट
उपाययोजना करण्याची नागरिकांची मागणी
प्रभादेवी, ता. ११ : गेल्या तीन महिन्यांत पावसामुळे शिवाजी पार्क मैदानावरील लाल माती खाली बसली होती. मात्र पावसाळा संपला तशी ऊन आणि हवेमुळे माती उडू लागली आहे. या धुळीमुळे पुन्हा एकदा शिवाजी पार्कवासीयांची घुसमट वाढू लागली.
शिवाजी पार्क मैदानावर धुळीचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांना इथे येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा धुळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. शिवाजी पार्क मैदान हे मुंबईचे हृदय मानले जाते. या ठिकाणी रोज सकाळ-संध्याकाळ व्यायाम, चालणे किंवा खेळासाठी मैदानावर येणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. मात्र उडणाऱ्या धुळीमुळे श्वास घेणे मुश्किल झाले असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. याआधी मैदानावरील उडणाऱ्या धुळीबाबत महापालिका अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्डाचे अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. मात्र अद्याप यावर तोडगा निघू शकत नसल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मैदानात असलेले रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सुरू करावे किंवा पाण्याचे स्प्रिंकलर मैदानात बसवावे, दिवसातून दोनदा तरी पण्याची फवारणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
आम्ही दररोज सायंकाळी फेरफटका मारण्यासाठी येतो. मात्र उडणाऱ्या धुळीमुळे खूपच त्रास जाणवत आहे. पालिकेने यावर समाधानकारक तोडगा काढावा, जेणेकरून मोकळा श्वास घेता येऊ शकेल.
- पंकज म्हात्रे, स्थानिक
याअगोदर आयआयटीने मैदानातील माती काढण्यासाठी सांगितले होते, मात्र अद्याप काहीच केले नाही.
- प्रकाश बेलवाडे, स्थानिक
शिवाजी पार्क मैदानावरील वाळूमिश्रित माती यापूर्वी उडत नव्हती. आता लाल माती टाकल्याने ती हलकी असल्याने उडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे ती माती काढून टाकणेच योग्य ठरेल.
- जय शृंगारपुरे,
अध्यक्ष, मनसे
