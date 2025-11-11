मोबाईल आणि भावनिक दूरावा आधुनिक वैवाहिक जीवनातील मोठे संकट : प्रिया काकडे
मोबाईलमुळे आधुनिक वैवाहिक जीवनात संकट
प्रिया काकडे यांनी उघडकीस आणले विवाहबाह्य संबंधांचे सत्य
शिवडी, ता. ११ (बातमीदार) : आधुनिक वैवाहिक जीवनात मोबाईलचा अतिवापर आणि भावनिक दुरावा हे मोठे संकट ठरत आहे. याच कारणामुळे अनेक विवाहित महिला आणि पुरुष विवाहबाह्य संबंध ठेवून आपले संसार उद्ध्वस्त करत आहेत, असे मत डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी व्यक्त केले. अशाच एका घटनेचे सत्य डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी उघडकीस आणले आहे.
मुंबईच्या मालाड परिसरातील एका प्रतिष्ठित डॉक्टर दाम्पत्यामध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण वैवाहिक जीवनामागे लपलेले सत्य उघड करण्याचे आवाहन सुप्रसिद्ध डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी कौशल्याने पार पाडले आहे. या प्रकरणात कान, नाक, घसा तज्ञ असलेले डॉक्टर आणि त्यांची दंतवैद्य पत्नी अशा दोघांचा सुखी संसार काही महिन्यांतच संशय आणि अविश्वासाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. अशी माहिती डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी मंगळवारी (ता. ११) मुंबई प्रेस क्लब येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्नीच्या मोबाईलवरील दीर्घ चॅटिंग आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्षामुळे पतीचा संशय वाढला होता. पतीने परदेशात असताना तक्रारी मिळाल्यावर ‘स्विफ्ट डिटेक्टिव्ह अँड इन्व्हेस्टिगेशन’च्या संचालिका प्रिया काकडे यांच्याशी संपर्क साधला. काकडे यांनी केलेल्या व्यावसायिक तपासणीत संबंधित पत्नीचे दोनहून अधिक पुरुषांसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचे सिद्ध झाले. हॉटेल आणि लॉजमधील भेटीचे ठोस पुरावेही त्यांनी गोळा केले. समाजात प्रतिष्ठा आणि मुलांच्या भविष्याचा विचार करून डॉक्टर कुटुंबाने पोलीस तक्रार न करता नातेवाइकांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. अखेरीस, दाम्पत्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊन या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला.
प्रिया काकडे यांनी सांगितले की, पती पत्नीच्या नात्यात केवळ संशयाच्या आधारावर घटस्फोट घेण्याऐवजी, ठोस पुरावे गोळा करण्यासाठी खासगी डिटेक्टिव्ह एजन्सींची मदत घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. वैवाहिक जीवनात विश्वास आणि पारदर्शकता यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
