कामोठेतील कोंडीवर तोडगा
वाहतूक विभागाकडून सम-विषम पार्किंगचा निर्णय
नवीन पनवेल, ता. ११(बातमीदार)ः कामोठे वसाहतीला वारंवार निर्माण होणाऱ्या वाहतूककोंडीला आळा घालण्यासाठी सोमवारी (ता.१०) नवी मुंबई वाहतूक विभागाकडून महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सम-विषम पद्धतीचा पार्किंगचा निर्णय घेतला आहे.
कळंबोली वाहतुक शाखा हद्दीतील कामोठे वसाहतीची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याप्रमाणात वाहनांची संख्या वाढत आहे. शहरात पार्किंगकरिता ठराविक ठिकाण नसल्याने वाहन चालक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने उभी करत असल्याने वाहतूक कोंडीच्या समस्यांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे. कळंबोली सर्कल येथे वाहतूक कोंडी होत असल्याने खांदा कॉलनी, पनवेल जाणारे वाहनधारक कामोठे येथून जातात. त्यामुळे कामोठे प्रवेशव्दार ते कामोठे पोलिस ठाणे पर्यंत दररोज सायंकाळी वाहतूक कोंडी होते. या मार्गावर चारचाकी वाहने उभी केली जात असल्याने त्यात आणखी भर पडते. त्यामुळे वाहतूक पोलिस उपायुक्त तिरुपती काकडे यांनी अधिसूचना काढली आहे.
वाहने उभी करण्यास मज्जाव
- कामोठे प्रवेशव्दार ते कामोठे पोलिस ठाणे चौक रस्ता
- एलजी शोरुम ते दत्तुशेठ पाटील शाळेकडे जाणारा रस्ता
सम विषम पार्किंग
- संत तुकाराम महाराज मंदिर ते पोलिस ठाणे चौक-ऐश्वर्या हॉटेल पर्यंतचा रस्ता.
- मनमोहन स्वीट ते गोपाळ डेअरी ते सेंट्रल बँक चौक ते विस्टा कॉर्नर चौक.
