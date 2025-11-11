विनातिकीट प्रवाशांकडून १२.८१ कोटींचा दंड वसूल
विनातिकीट प्रवाशांकडून १२.८१ कोटींचा दंड वसूल
कोकण रेल्वेची मागील सहा महिन्यातील कारवाई
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : कोकण रेल्वे प्रशासनाने आपल्या मार्गावरील विनातिकीट आणि अनियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात राबविलेल्या विशेष मोहिमेत तब्बल १२. ८१ कोटी रुपयांचा दंड आणि भाडे वसूल करण्यात आले आहे. प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि नियमबद्ध रहावा, यासाठी ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोकण रेल्वेने ५,४९३ विशेष तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमांदरम्यान १, ८२, ७८१ विनातिकीट व अनियमित प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. त्याचबरोबर फक्त ऑक्टोबर महिन्यातच ९२० विशेष मोहिमा राबवून ४२, ६४५ प्रवाशांकडून २.४० कोटी रुपयांचा दंड व भाडे वसूल करण्यात आले. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील नारकर यांनी सांगितले की, प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी वैध तिकीट खरेदी करणे आवश्यक आहे. विनातिकीट प्रवास हा दंडनीय गुन्हा आहे आणि भविष्यातही अशा प्रवाशांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील.
कोकण रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुरक्षेला, सेवाभावाला आणि कार्यक्षम रेल्वे संचालनाला प्राधान्य देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. तसेच, प्रामाणिक प्रवाशांना कोणतीही अडचण न येता सुखद प्रवासाचा अनुभव मिळावा, यासाठी तपासणी पथके अधिक सजग आणि सक्रिय ठेवण्यात येणार असल्याचेही नारकर यांनी स्पष्ट केले.
