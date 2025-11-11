गोवंडी शताब्दी रुग्णालयासाठी दोन खासगी संस्थांचे स्वारस्य
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्याची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबई महापालिकेने आपल्या काही रुग्णालयांचे संचालन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमात गोवंडी येथील पंडित मदन मोहन मालवीय (शताब्दी) रुग्णालयाच्या संचालनासाठी दोन संस्थांनी स्वारस्य दाखवले आहे. यामध्ये सुरभी एज्युकेशन सोसायटी आणि तेरणा एज्युकेशन ट्रस्ट या दोन संस्थांचा समावेश आहे.
या दोघांपैकी कोणत्याही एका संस्थेला रुग्णालयाचे संचालन सोपवले जाणार आहे. या रुग्णालयात एकूण ५८० खाटांची क्षमता आहे. मात्र खासगी हातात गेल्यानंतर महापालिकेला केवळ १०० खाटांवर उपचारांसाठी हक्क राहील. पीपीपी मॉडेलअंतर्गत रुग्णालयाच्या संचालनासाठी मुंबई महापालिका खासगी आरोग्यसेवा संस्थांसोबत ३० वर्षांचा करार करणार आहे. गोवंडी शताब्दी रुग्णालयासह दहिसरमधील भगवती रुग्णालय (४९० खाटा), बोरिवली येथील पंजाबी गल्लीतील डायग्नोस्टिक सेंटर आणि विक्रोळी पार्क साईट येथील ३०० खाटांचे रुग्णालय यांचाही यामध्ये समावेश आहे.
खासगीकरणाला विरोध
महापालिकेच्या निर्णयाला विरोध सुरू झाला असून, कर्मचारी संघटनाही या निर्णयाविरोधात आहेत. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय खासगी क्षेत्राला लाभदायक ठरेल आणि गरीब रुग्णांच्या हिताचे नुकसान होईल, असा आरोप केला आहे. गोवंडी शताब्दी आणि एमएमआरडीएकडून मिळालेल्या ३०० खाटांच्या रुग्णालय संचालनासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
पूर्व उपनगरांत उभारणार वैद्यकीय महाविद्यालय
गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयाच्या परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचीही योजना आहे. या महाविद्यालयामुळे पूर्व उपनगरांतील नागरिकांना अत्याधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहेत. हे महाविद्यालय पूर्व उपनगरांतील पहिले आणि मुंबईतील सातवे वैद्यकीय महाविद्यालय ठरणार आहे. त्यामुळे मानखुर्द, कुर्ला, घाटकोपर आणि विद्याविहार परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल तसेच सायन, राजावाडी, केईएम आणि जे. जे. रुग्णालयांवरील भार कमी होईल.
