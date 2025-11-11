आरक्षणाने बदलते समीकरण
आरक्षणाने राजकीय समीकरणे बदलली
सकाळ वृत्तसेवा,
डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी प्रभाग आरक्षण जाहीर झाले आहे. यंदा प्रथमच लागू झालेल्या पॅनेल पद्धतीमुळे आणि महिला व मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांचा मोठा वाटा यामुळे शहरातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहेत.
महिला उमेदवारांची उपलब्धता आणि संघटनशक्तीमुळे भाजपला या आरक्षणाचा फायदा होऊ शकतो. शहरात त्यांची निवडणूक यंत्रणा मजबूत असल्याने ते आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करतील. तर कल्याण-डोंबिवली हा शिवसेना शिंदे गटाचा बालेकिल्ला असल्याने या निवडणुकीत त्यांची स्थिती मजबूत आहे. पॅनेल पद्धतीमुळे गटबाजी कमी करता येईल. मात्र महिला आरक्षण अधिक झाल्याने काही अनुभवी नगरसेवकांना तिकीट मिळणे कठीण होऊ शकते. भावनिक लाट आणि नागरिकांशी असलेल्या नात्यामुळे ठाकरे गटाला फायदा मिळू शकतो. संघटन कमी असले तरी स्थानिक कार्यकर्त्यांना संधी देऊन ते मतदारांपर्यंत पोहोचतील. नाराज कार्यकर्त्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करतील. मनसेसाठी हे आरक्षण म्हणजे निवडक ठिकाणी आक्रमक लढ्याची संधी आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांवर केलेल्या कामाचा फायदा मिळू शकतो. काही मागास प्रवर्गाच्या पॅनेलमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मतपेढी भेदण्याची संधी मिळू शकते.
कल्याणच्या आचार्य अत्रे रंगमंदिरात आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पार पडला. सभागृहात युवावर्गाची उपस्थिती अधिक होती. भाजप आणि शिंदे गटाच्या अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून आला. अनेक दिग्गजांच्या पॅनलमध्ये मनासारखे आरक्षण पडल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. महिला आरक्षण पडताच काही कार्यकर्त्यांनी टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त केला, तर काही खुल्या गटातील उमेदवारांनी संधी हुकल्याने नाराजी दर्शवत ‘आता घरातील महिलांना उभे करू’ असे सांगत जुळवाजुळव सुरू केली.
पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळणार
आरक्षण घोषित झाल्यानंतर पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उपप्रभागांना अ, ब, क, ड अशी क्रमवारी दिली असली तरी सीमारेषा स्पष्ट न झाल्याने इच्छुकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. कोणता भाग कोणत्या पॅनेलमध्ये आहे याचा खुलासा झालेला नाही. यामुळे तिकीट मागणीची गती मंदावण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांत हरकती आणि सूचनांचा कालावधी सुरू झाल्यानंतरच तिकीट वाटपाचे खरे राजकीय गणित पुढे सरकेल.
कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण
पॅनेल क्रमांक - १
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २
अ - अनूसूचित जाती
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ३
अ - अनुसूचित जाती
ब - अनुसूचित जमाती महिला
क - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ४
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ५
अ - अनुसूचित जाती
ब - अनुसूचित जमाती
क - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ड - सर्वसाधारण महिला
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ६
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ७
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनल क्रमांक - ८
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ९
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १०
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ११
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १२
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १३
अ - अनुसूचित जाती
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १४
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १५
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - अनुसूचित जमाती महिला
क - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १६
अ - अनुसूचित जाती
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १७
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - १८
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनल क्रमांक - १९
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २०
अ - अनुसूचित जाती
ब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २१
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २२
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २३
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २४
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २५
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २६
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २७
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक-२८
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - २९
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ३०
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
-------------------
पॅनेल क्रमांक - ३१
अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
