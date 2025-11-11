आरक्षण जाहीर होताच घोलप यांचा आक्षेप
आरक्षण जाहीर होताच घोलप यांचा आक्षेप
पॅनेल पद्धतीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांवर अन्याय
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमधील निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत मंगळवारी (ता. ११) अत्रे रंगमंदिरात काढण्यात आली. यंदाचा निवडणूक प्रक्रियेतील मोठा बदल म्हणजे पालिकेत पहिल्यांदाच पॅनेल पद्धतीने निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला. यावरूनच राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.
आरक्षण जाहीर होताच माजी महापौर व शिंदे गटाच्या पदाधिकारी वैजयंती घोलप यांनी या पद्धतीवर जोरदार आक्षेप नोंदवला. कल्याणमधील आचार्य अत्रे सभागृहात मंगळवारी आरक्षण सोडत कार्यक्रम पार पडला. यानंतर घोलप यांनी सूचक आरोप करत आरक्षण आणि पॅनेल पद्धत ही मोठ्या पक्षांना आणि पैशाच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्यांनाच पोषक आहे, असा मुद्दा उपस्थित केला. पॅनेल पद्धतीचा फायदा ज्यांच्याकडे पक्षात वजन आहे किंवा जे गडगंज श्रीमंत आहेत त्यांनाच होणार आहे. अशा लोकांकडून घरातच दोन-दोन तिकीट मागितले जातील आणि घरातील व्यक्तींना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न होईल, असे घोलप यांनी सांगितले.
प्रभागांना नाव देण्याची मागणी
प्रत्येक पॅनेलमधील (अ, ब, क, ड) प्रभागांना नाव देण्याची मागणी त्यांनी केली, जेणेकरून कुठला प्रभाग कोणत्या भागाशी निगडित आहे हे स्पष्ट राहील. पॅनेल पद्धतीमुळे खरा कार्यकर्ता दुर्लक्षित होईल, असे घोलप यांनी म्हटले आहे. याविषयी लवकरच अधिकृतपणे हरकत नोंदवण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच अंतर्गत नाराजी आणि तणावाचे संकेत दिसू लागले आहेत. पॅनेल पद्धतीमुळे तिकीट वाटपात मोठे राजकीय समीकरण बदलू शकते, याबाबत स्थानिक राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे.
