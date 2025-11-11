आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुकांचा हिरमोड
आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुकांचा हिरमोड
१३१ पैकी ६६ जागांवर महिला आरक्षण; ठाणे महापालिकेवर ‘महिला राज’ येणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : महापालिका निवडणुकीचे पडघम आता अधिकृतपणे वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी (ता. ११) महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ३३ प्रभागातील १३१ जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. या सोडतीमुळे अनेक प्रभागातील आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच कायम राहिल्याने काही इच्छुकांना दिलासा मिळाला, तर काही ठिकाणी त्यांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून आले. १३१ जागांपैकी ६६ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत, तर ६५ जागा पुरुषांसाठी आहेत. यामुळे ठाणे पालिकेवर महिला राज येणार असल्याचे चित्र आहे.
राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे सकाळी ११ वाजता ही सोडत सुरू झाली. ठाणे महापालिकेच्या टेंभी नाका येथील शाळा क्रमांक ७ मधील पियू गौर आणि अवंशीता प्रजापती या आठवी इयत्तेतील दोन विद्यार्थिनींकडून आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात प्रथम अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी पाच जागांची सोडत काढण्यात आली. पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्यासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात आता ६६ महिला महापालिकेवर निवडून जाणार आहेत, तर ६५ पुरुष पालिकेवर निवडून जाणार आहे. या आरक्षण सोडतीत ३३ प्रभागांतील १३१ जागांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी नऊ, अनुसूचित जमाती तीन, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ३५ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ८४ जागा आरक्षित आहेत. निवडणूक विभागाने अतिशय पारदर्शक पद्धतीने सर्व प्रक्रिया हाताळल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. तसेच या ठिकाणी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
महायुतीचा नारा
आरक्षण सोडतीच्या वेळी शिंदे सेनेचे खासदार नरेश म्हस्के, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष संदीप लेले आणि अजित पवार गटाचे जिल्हा अध्यक्ष नजीब मुल्ला यांच्यासह तिन्ही पक्षांचे महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांनी या वेळी ‘महायुतीचा नारा’ देत एकत्र निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे दिसून आले.
विकासकामांना गती
मागील साडेतीन वर्षांपासून ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. आता लोकप्रतिनिधी येणार असल्याने विकासकामांना गती मिळेल. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना छेडले असता, त्यांनी एकाच रथाचे दोन चाके आहेत. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी आल्याने ठाण्याचा विकास आणखी वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
आरक्षणानुसार जागांचे विभाजन
प्रवर्ग महिला (आरक्षित) पुरुष (सर्वसाधारण) एकूण जागा
अनुसूचित जाती ०५ ०४ ०९
अनुसूचित जमाती ०२ ०१ ०३
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १८ १७ ३५
सर्वसाधारण ४१ ४३ ८४
एकूण ६६ ६५ १३१
प्रभागांची संख्या
प्रभागाचा प्रकार प्रभागातील सदस्य संख्या एकूण प्रभाग संख्या
४ सदस्यीय प्रभाग (अ, ब, क, आणि ड) ३२
३ सदस्यीय प्रभाग (अ, ब आणि क) ०१
लोकसंख्या
अनुसूचित जाती - १ लाख २६ हजार ००३
अनुसूचित जमाती - ४२ हजार ६९८
एकूण - १८ लाख ४१ हजार ४८८
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.