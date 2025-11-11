लाडकी बहीण घरोघरी `ई-केवायसी''चा उपक्रम राबवा
लाडकी बहीण घरोघरी ई-केवायसीचा उपक्रम राबवा
भाजपचे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत सहभागी झालेल्या महिलांच्या घरोघरी जाऊन ई-केवायसी करण्याचा उपक्रम कोपरीत सुरू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ठाणे महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने जाहीर केलेल्या योजनेचे अर्जही महिलांकडून भरून घेण्यात येत आहेत. भाजपचे माजी नगरसेवक भरत चव्हाण व भाजयुमोचे प्रदेश सचिव ओमकार चव्हाण यांनी सोमवार (ता. १०)पासून सुरू केलेल्या या उपक्रमाला कोपरीतील महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनाही निवेदन देण्यात आले.
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे, मात्र ओटीपी किंवा आधार संलग्नतेतील अडचणींमुळे महिलांना स्वत: ई-केवायसी करण्यास अडचणी येत होत्या. विशेषत: विधवा व घटस्फोटीत महिला मोठ्या प्रमाणावर योजनेपासून वंचित होत्या. अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांचे पती किंवा वडिलांच्या आधार कार्डवरील मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येत होते, परंतु ते संपर्कात किंवा हयात नसल्यामुळे त्यांचे अर्ज भरले जात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर श्रीकृष्ण पांचाळ यांना भरत चव्हाण व ओमकार चव्हाण यांनी निवेदन देऊन ई-केवायसीमधील अडचणींबाबत लक्ष वेधले. कोपरीतील घरोघरी जाऊन महिलांची ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
ई-केवायसीमुळे कोणीही वंचित राहू नये
ई-केवायसी पूर्ण होत नसल्याचा फटका एकाही गरजू महिलेला बसू नये, अशी भूमिका भरत चव्हाण व ओमकार चव्हाण यांनी मांडली. भाजपचे आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोपरीमध्ये ई-केवायसी उपक्रम राबविला जाईल, असे ते म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.