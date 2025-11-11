आरक्षण सोडती नंतर राजू पाटील यांची टीका
‘वॉर्डच नाही तर उमेदवार कुठून उभा राहणार’
आरक्षण सोडतीनंतर राजू पाटील यांची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय ‘अ-ब-क-ड’ असे आरक्षण जाहीर करण्यात आले, मात्र वॉर्ड रचना अद्याप निश्चित न झाल्याने, या आरक्षणाचा वास्तविक उपयोग कसा होणार याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रभाग कुठले, सीमारेषा कुठल्या आणि उमेदवाराने नेमके कोणत्या वॉर्डातून अर्ज करायचा हे काहीच स्पष्ट नसल्याने इच्छुकांसह सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
आरक्षण सोडत जाहीर होताच मनसेचे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांनी समाजमाध्यमातून पोस्ट करत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर तीव्र टीका केली आहे. आज प्रभागनिहाय अ-ब-क-ड असे आरक्षण जाहीर झाले, पण वॉर्डच तयार नाही. उमेदवार कुठून उभा राहणार, हेच कळत नाही. हा आयोगाने घातलेला अजून एक गोंधळच म्हणावा लागेल, अशा शब्दांत त्यांनी निशाणा साधला. त्यासोबतच पाटील यांनी अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षांनाही टोला लगावला.
पॅनेल जरी ठरवले, तरी त्या पॅनेलमध्ये कोणता वॉर्ड येणार याबाबत महापालिकेने कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. पॅनेलमध्ये अ-ब-क-ड अशी चार उपप्रभागांची रचना असली तरी या अक्षरांच्या मागे प्रत्यक्षात कोणते भूभाग आहेत, याबाबत कोणताही खुलासा नाही. त्यामुळे घोषित केलेल्या आरक्षणाला भौगोलिक आधारच नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
इच्छुक नगरसेवकांमध्ये संभ्रम
निवडणूक आयोगावर आधीच प्रभागरचना विलंब झाल्याबाबत टीका होत होती. आता आरक्षण जाहीर झाले असले तरी वॉर्ड नकाशे अस्तित्वात नसल्याने सर्वच पक्षातील इच्छुक नगरसेवकांमध्ये संभ्रम आहे. तिकीट मागणीची प्रक्रिया कशी सुरू होणार आणि कोणत्या भागात कोणते आरक्षण लागू आहे याचा ताळमेळ कसा बसणार या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारच्या अस्पष्ट प्रक्रियेमुळे निवडणूकपूर्व गोंधळ वाढू शकतो आणि सत्ताधाऱ्यांना हवा तसा फायदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. आता वॉर्ड रचना कधी जाहीर होते आणि उमेदवारांना स्पष्ट चित्र कधी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
