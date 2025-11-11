स्वबळाच्या खेळाला पैलवान देणार उत्तर
अंबरनाथ, ता. ११ (बातमीदार) : नगरपालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजताच अंबरनाथच्या रणांगणात राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. महायुतीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसताना अंबरनाथमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट दोघेही ‘नगराध्यक्ष आमचाच!’ म्हणत आपापली ताकद आजमावू पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी भाजपला दिलेला डोस चांगलाच झोंबणारा ठरला. ‘स्वबळावर लढायचे म्हणताय? मग आमच्याकडेही पैलवान तयार आहेत!’ असे सांगत त्यांनी तंबीची सुई टोचली आहे.
भाजपने तेजश्री करंजुळे-पाटील यांच्यासह चार नावांची यादी कोअर कमिटीकडे पाठवताच शिवसेना शिंदे गटाचा संयम सुटला आहे. ‘युती धर्म पाळलाच नाही’, असे ठणकावत जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी भाजपवर थेट हल्ला चढवला होता. ‘सत्ता आल्यावर पुन्हा मागे मागे फिरू नका’, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मात्र, लांडगे यांनी दिलेला दम भाजपच्या कानापर्यंत पोहोचलाच नाही. येथे अजूनही स्वबळाचा नारा सुरू असून, भाजप स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र निवडणूक लढवण्यासाठी ठाम असल्याचे दिसते.
स्वबळाच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सोमवारी अंबरनाथ दौरा केला. यावेळी डॉ. शिंदेंनीही महायुतीचा ‘निर्णय झाला नाही’ हे स्पष्ट करत भाजपला थेट इशारा दिला. जर स्वबळावर जायचे ठरवले, तर आमचे पैलवानही तयार आहेत, असे ठणकावून सांगितले. म्हणजेच अंबरनाथच्या रणभूमीत ‘मित्र’ आता प्रतिस्पर्धी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपचेही ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’
भाजपच्या विद्या चव्हाण यांनीही आपल्या अंबरनाथ दौऱ्यात कार्यकर्त्यांना स्फूर्तीचा मंत्र दिला होता. ‘अंबरनाथमध्ये झेंडा लागेल, तो फक्त भाजपचाच! ‘अभी नहीं, तो कभी नहीं!’ असे बोलून थेट आव्हान दिले होते.
