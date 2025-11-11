नादुरुस्त कंटेनरला टेम्पोची धडक
मनोर, ता. ११ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत मंगळवारी (ता. ११) गुजरात वाहिनीवर नादुरुस्त कंटेनरला भरधाव वेगातील टेम्पोने धडक दिल्याने अपघात घडला. या दुर्घटनेमध्ये टेम्पोचालक गंभीर जखमी झाला. अपघातग्रस्त टेम्पोच्या केबिनचा चक्काचूर होऊन चालक मोहम्मद वसीम (वय ३०) जखमी अवस्थेत आतमध्ये अडकून पडला होता. त्याला क्रेनच्या साह्याने बाहेर काढल्यानंतर उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
ढेकाळे गावातील खिंडीत उतार भागात असलेल्या वळणावरील पहिल्या मार्गिकेवर आज पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास अपघातामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. महामार्ग सुरक्षा पोलिसांच्या उपस्थितीत क्रेनच्या साह्याने अपघातग्रस्त टेम्पो आणि कंटेनर महामार्गावरून हटवल्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. महामार्गावरील नादुरुस्त वाहने हटवण्याबाबत निष्काळजीपणा केला जात असल्याने वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. गस्तीच्या वाहनांवरील कर्मचारी, तसेच महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांकडून महामार्गावरील नादुरुस्त वाहनांना धोक्याच्या सूचना देणारी रिबिन, तसेच बॅरिकेट लावण्यात दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे नादुरुस्त वाहनांना धडकून होणाऱ्या अपघातांची संख्या वाढत आहे.
