रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार
रुग्णवाहिकांच्या दर आकारणीवर नियंत्रण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : अनेकदा रुग्णांना पुढील उपचारासाठी नेण्यासाठी रुग्णवाहिकेची आवश्यकता भासत असते. अशावेळी रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून अव्वाच्या सव्वा दर आकारून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असते. याबाबत मनसेने परिवहन विभागाकडे रुग्णवाहिकांमध्ये दरपत्रक आणि मीटर बसवण्याची मागणी केली होती. त्यास प्रतिसाद देत, परिवहन विभागाने राज्यभरातील सर्व रुग्णवाहिकांमध्ये दरपत्रक लावणे बंधनकारक केल्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात रुग्णवाहिकांकडून रुग्णांच्या नातेवाइकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबणार आहे.
खासगी अथवा सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिकेचा आधार घ्यावा लागत असतो, मात्र रुग्णवाहिकांकडून दर आकारणीसंदर्भात कोणतेही निश्चित नियम नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांशी अनेकदा वाद निर्माण होतो. यासंदर्भात मनसेकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर मनसेनेचे ठाणे शहर सचिव नैनेश पाटणकर यांनी परिवहन मंत्री आणि परिवहन विभागाकडे रुग्णवाहिकांमध्ये दरपत्रक आणि मीटर बसवण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देताना परिवहन विभागाने दरपत्रक लावणे बंधनकारक करणारा आदेश जारी केला आहे, मात्र तांत्रिक कारणास्तव सध्या रुग्णवाहिकांमध्ये मीटर बसवणे शक्य नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयांना रुग्णवाहिकांमध्ये आणि रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वाराजवळ दरपत्रक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना रुग्णवाहिकांच्या मनमानी दरआकारणीपासून दिलासा मिळणार आहे. रुग्णवाहिका सेवेत पारदर्शकता येणार असून, रुग्णांच्या नातेवाइकांची होणारी आर्थिक लूट थांबणार असल्याचा विश्वास पाटणकर यांनी व्यक्त केला.
