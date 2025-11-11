उरण च्या वारकऱ्याच्या वारीत ट्रेलर घुसून अपघात, महिलेचा मृत्यू
अपघातात महिला ठार, आठ जण जखमी
उरण, ता. ११ (वार्ताहर) ः उरणहून वारीसाठी निघालेल्या वारकऱ्यांच्या दिंडीत कामशेत घाटात ट्रेलर घुसला. या भीषण अपघातात करल येथील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठ जखमी झाले.
उरण येथील दावजी पाटील दिंडी आळंदीच्या कार्तिकी वारीसाठी निघाली होती. कामशेत घाटातून दिंडी जात असताना घाटातील वळणावरून उतरत असलेला कंटेनर थेट दिंडीत घुसला. यात मंजुळा प्रभाकर तांडेल (वय ५३) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठ वारकरी गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि पोलिस घटनास्थळी धावले. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.