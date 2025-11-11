वरप ग्रामपंचायतीत कर्करोग जनजागृती व आरोग्य तपासणी शिबिर
तब्बल १७१ नागरिकांची तपासणी!
टिटवाळा, ता. ११ (वार्ताहर) : ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक जागरूकता वाढावी आणि नागरिकांना वेळेत वैद्यकीय सेवा मिळावी या उद्देशाने वरप ग्रामपंचायत हद्दीत कर्करोग जनजागृती व आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांच्या सूचनेनुसार आणि तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आशा मुंजाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक आरोग्य केंद्र दहागाव यांच्या वतीने हे शिबिर राबविण्यात आले. डॉ. पूनम जयकर यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या उपक्रमात तब्बल १७१ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली.
या शिबिरात वरप, म्हारळ आणि कांबा परिसरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. शिबिरात मुख कर्करोग, गर्भाशय मुख कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग यांसह हिमोग्लोबिन तपासणी, रक्तदाब तपासणी व सर्वसाधारण आरोग्य तपासणी करण्यात आली. संशयित रुग्णांना पुढील वैद्यकीय संदर्भ सेवा देण्यात आल्या. या शिबिरामध्ये नागरिकांचे निश्चय आयडी, आयुष्मान भारत कार्ड व आभा कार्ड तयार करण्यात आले, यामुळे आरोग्य योजना आता नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचल्या आहेत.
शिबिरासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आशा मुंजाळ, ग्रामीण रुग्णालय गोवेलीच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दीपलक्ष्मी मेश्राम, ए.डी.एम.ओ. ठाणे डॉ. स्वाती गरुडे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. मनाली सबनीस, दंत शल्यचिकित्सक डॉ. भाग्यश्री पवार यांनी उपस्थित राहून रुग्णांशी संवाद साधला आणि आरोग्य विषयक मार्गदर्शन दिले. ग्रामीण पातळीवर अशा शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत असून, वेळेत निदान आणि उपचार यासाठी ही पावले उपयुक्त ठरत असल्याचे समाधान आरोग्य विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले.
कर्करोग तपासणी मोबाईल व्हॅन
दरम्यान, कर्करोग तपासणी मोबाईल व्हॅन आता गुरवली, खडवली आणि निळजे या गावांमध्ये दाखल होणार असून, त्या भागातील नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आशा मुंजाळ यांनी केले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा जनतेच्या दारात पोहोचविण्याचे ध्येय अधिक बळकट झाले असून, आरोग्य हेच खरे धन या संदेशाला वरपसारख्या गावांनी प्रत्यक्ष कृतीत उतरविले आहे.
