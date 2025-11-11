घारापुरी बेटावर पुरातत्व विभागाकडून उत्खननास सुरुवात
घारापुरी बेटावर पुरातत्त्व विभागाकडून उत्खननास सुरुवात
मोरा बंदर आणि शेत बंदर परिसरात प्राचीन भांडी आढळली
उरण, ता. ११ (वार्ताहर) ः पुरातन भांडी आढळल्याने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून घारापुरी (एलिफंटा) बेटावर उत्खननाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कामाचे भूमिपूजन सोमवारी (ता. १०) पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी, घारापुरी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच तसेच सदस्य यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पुरातत्त्व विभागाच्या प्राथमिक सर्वेक्षणात मोरा बंदर आणि शेत बंदर परिसरात काही प्राचीन भांडी आढळली होती. त्यामुळे या भागात प्राचीन काळी मानवी वस्ती असावी, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या परिसरात आणखी लेणी, मूर्ती वा शिल्पकृती सापडण्याची शक्यता असून, या उत्खननातून तत्कालीन संस्कृती, समाजरचना आणि जीवनशैली याचा बोध होऊ शकतो. सुमारे एक किलोमीटर क्षेत्रात हे उत्खनन करण्यात येणार असून, साठ ते सत्तर स्वयंसेवक आणि कामगार या कामात सहभागी राहणार आहेत. हे कार्य अंदाजे एक ते दोन वर्षे चालणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले. घारापुरीची प्रसिद्ध एलिफंटा लेणी पाषाणात कोरलेल्या आहेत. लेणी इ.स. ९ वे ते १३ व्या शतकाच्या दरम्यान निर्माण झाल्या असून, त्यांच्या भव्य शिल्पकलेसाठी जगप्रसिद्ध आहेत. १९८७ मध्ये युनेस्कोकडून या लेण्यांना ‘जागतिक वारसा स्थळ’ म्हणून मान्यता मिळाली. लेण्यांच्या प्रवेशद्वाराजवळील प्रचंड हत्तीच्या शिल्पावरूनच या ठिकाणाला ‘एलिफंटा’ हे नाव प्राप्त झाले. पुरातत्त्व विभागाच्या या नव्या उत्खननामुळे येथे आणखी कोणते पुरावे आणि कलाकृती सापडतात, याची उत्सुकता आता नागरिक आणि इतिहासप्रेमी यांच्यात वाढली आहे.
