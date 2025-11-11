महापालिकेचा निवडणूक विभागच करतोय विशिष्ट पक्षांचा प्रचार ?
निवडणूक विभागच करतोय विशिष्ट पक्षांचा प्रचार?
महापालिकेच्या विभागात राजकीय नेत्यांचे फोटो ः अप्रत्यक्ष प्रचाराचा वाद उफाळण्याची शक्यता
टिटवाळा, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नुकताच कल्याण येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात मोठ्या उत्साहात पार पडला. या सोडतीनंतर शहरभर निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले असताना महापालिकेच्या निवडणूक विभाग कार्यालयातील एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असली तरी महापालिकेच्या तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या महापौरांच्या दालनात सध्या निवडणूक विभागाचे कामकाज सुरू आहे. मात्र या विभागाच्या भिंतींवर काही राजकीय नेत्यांचे फोटो लावलेले दिसत असल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत सध्या महापौरपद हे रिक्त असून, प्रशासकीय अधिकारी महापालिकेचा कारभार पाहात आहेत. अशा स्थितीत या केबिनमध्येच निवडणूक विभागाचे कार्यालय कार्यरत आहे. या ठिकाणी आगामी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीचे कामकाज व संबंधित तांत्रिक व प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. परंतु कार्यालयीन भिंतींवर विशिष्ट पक्षाशी संबंधित नेत्यांचे फोटो लावले असल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातूनच अप्रत्यक्ष राजकीय प्रचार सुरू असल्याचा भास निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह
कायद्यानुसार, निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात शासन व स्थानिक संस्थांच्या इमारती, कार्यालये किंवा सभागृहांमध्ये कोणत्याही राजकीय व्यक्तींच्या प्रतिमा, घोषणा किंवा प्रतीकांचा वापर करणे निषिद्ध आहे. त्यामुळे हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरू शकते. नागरिकांनी या बाबीकडे निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
निवडणूक उपायुक्त म्हणतात...
याबाबत विचारणा केली असता महापालिकेचे निवडणूक उपायुक्त समीर भूमकर यांनी सध्या निवडणूक आरक्षण सोडतीच्या कामकाजात असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की मी सध्या त्यासंदर्भातील कामकाजात व्यस्त आहे. कृपया नंतर संपर्क करतो, असे सांगून त्यांनी याबाबत अधिक काहीही प्रतिक्रिया देणे टाळले.
