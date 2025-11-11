महापलिकेची आरक्षण सोडत जाहीर
महापलिकेची आरक्षण सोडत जाहीर
१२२ पैकी ६१ जागा महिलांसाठी आरक्षित; १७ नोव्हेंबरला प्रारूप यादी प्रसिद्ध होणार
सकाळ वृत्तसेवा,
डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ साठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत मंगळवारी (ता. ११) जाहीर करण्यात आली. कल्याण येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा महत्त्वाचा कार्यक्रम पार पडला.
कल्याण येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात झालेल्या या कार्यक्रमात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोडत कार्यक्रम पार पडला. अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, सहाय्यक संचालक नगररचना आणि महापालिका सचिव किशोर शेळके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या निवडणुकीत महानगरपालिकेत एकूण १२२ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. निवडणूक बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीनुसार होणार असून एकूण ३१ प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी तीन सदस्यांचे दोन प्रभाग व चार सदस्यांचे २९ प्रभाग आहेत.
हरकतीची मुदत
आरक्षणाच्या सोडतीचा तपशील आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर १७ नोव्हेंबरला प्रारूप आरक्षण यादी प्रसिद्ध केली जाईल. नागरिकांना १७ ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत हरकती व सूचना नोंदविता येतील. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, सहाय्यक संचालक नगररचना आणि महापालिका सचिव किशोर शेळके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. निवडणूक विभागाचे उपायुक्त समीर भूमकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
आरक्षणाचे विश्लेषण
आरक्षणाचा प्रवर्ग एकूण जागा
अनुसूचित जाती १२
अनुसूचित जमाती ३
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ३२
सर्वसाधारण ७५
एकूण १२२
महिलांसाठी आरक्षित जागा (एकूण ६१)
आरक्षणाचा प्रवर्ग आरक्षित जागा
अनुसूचित जाती ६
अनुसूचित जमाती २
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग १६
सर्वसाधारण ३७
एकूण ६१
