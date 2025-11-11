लोकल वाहतूकीला ‘ग्रीन कॉरिडॉर’
लोकल वाहतुकीला ‘ग्रीन कॉरिडॉर’
कल्याण ते कर्जतदरम्यानची १० रेल्वे फाटक होणार बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मध्य रेल्वेने उपनगरीय लोकल वाहतुकीचा वक्तशीरपणा सुधारण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. कल्याण ते कर्जत यादरम्यान असलेली १० लेव्हल क्रॉसिंग गेट्स कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला असून, त्यांच्या जागी नवे रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या मार्गावरील लोकल वाहतुकीला ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ मिळणार आहे. परिणामी या मार्गावरील गाड्यांच्या वेगात लक्षणीय वाढ होणार असून, लोकल गाड्यांचा वक्तशीरपणा सुधारण्यास मदत होणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.
कल्याण ते कर्जत या उपनगरीय विभागात सध्या वांगणी येथे चार, नेरळ येथे एक, भिवपुरी येथे तीन आणि कर्जत येथे दोन अशी एकूण १० रेल्वे फाटक कार्यरत आहेत. दिवसातून अनेकदा ही फाटक वाहन वाहतुकीसाठी खुली करण्यात येतात. दर वेळी फाटक उघडे असताना रेल्वे वाहतूक काही मिनिटांसाठी थांबवावी लागते. त्यामुळे लोकलच्या वेळापत्रकात सातत्याने व्यत्यय येतो. परिणामी प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक फाटकावर दिवसातून किमान तीस ते चाळीस वेळा फाटक बंद-उघड करण्याची प्रक्रिया पार पडते. त्यामुळे केवळ या विभागातच लोकल गाड्यांचा सरासरी आठ ते दहा मिनिटांचा वेळ वाया जातो. फाटक बंद झाल्यावर रस्त्यांवरील वाहतूकही ठप्प होते. त्यामुळे रेल्वे आणि रस्ते या दोन्ही वाहतुकीवर विपरित परिणाम होत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने या ठिकाणी आरओबी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वक्तशीर मोहिमेला हातभार
फाटक बंद करून रोड ओव्हर ब्रिज उभारल्यास लोकल गाड्यांना ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ मिळेल. या मार्गावर गाड्यांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि वेळेत पूर्ण होणार असून, रेल्वेच्या ‘वक्तशीर लोकल’ मोहिमेला मोठा हातभार लागेल. याशिवाय, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीही कमी होईल. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, कल्याण ते कर्जत विभागात सुरू असलेले हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दररोज हजारो प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि उपनगरीय नेटवर्क अधिक कार्यक्षम होईल.
२३६ कोटींचा खर्च
मध्य रेल्वेने कल्याण ते कर्जतदरम्यानची १० फाटक कायमस्वरूपी बंद करून त्याजागी आधुनिक रोड ओव्हर ब्रिज बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या १० आरओबींसाठी सुमारे २३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. डिसेंबरपर्यंत कंत्राटदारांची नियुक्ती पूर्ण होण्याची शक्यता रेल्वे सूत्रांनी दिली.
दिवा फाटकही चर्चेत
दिवा रेल्वे स्थानक हे उपनगरीय नेटवर्कमधील सर्वाधिक गर्दीचे ठिकाण मानले जाते. येथे दररोज सुमारे ८९४ लोकल गाड्या धावतात. त्यापैकी ७० ते ७५ टक्के गाड्या दिवा येथे थांबतात. या स्थानकातील लेव्हल क्रॉसिंग दिवसातून सरासरी ३९ वेळा उघडले जाते. त्यामुळे या भागात रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होतो. याच कारणास्तव दिवा परिसरातसुद्धा उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे.
प्रवाशांसाठी दिलासा
