महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीवर अनुसूचित जातींमध्ये नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या प्रभागांच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांनी आणि मागासवर्गीय संघटनांनी केली होती. त्या मागणीची पूर्तता आरक्षणाच्या सोडतीत झालेली नाही. अनुसूचित जातींच्या वाट्याला १३ टक्के आरक्षणाप्रमाणे प्रभाग मिळालेले नाही, अशी खंत व्यक्त होत आहे.
पालिका निवडणुकीसाठी आज (ता. ११) सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत २२७ प्रभागांच्या सदस्यसंख्येत अनुसूचित जातींसाठी १५ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहे, मात्र हे प्रभाग १३ टक्क्यांनुसार आरक्षित झालेले नाहीत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आरक्षण पडलेले नाही. त्यामुळे मागासवर्गात कमालीची नाराजी आहे.
अनुसूचित जातींसाठी जाहीर झालेल्या एकूण १५ प्रभागात अनुसूचित जाती महिलांसाठी आठ प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. अर्वरित सात प्रभाग अनुसूचित जाती पुरुषांसाठी आरक्षित आहेत. मुंबईतील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली असताना, महापालिकेच्या नव्या आरक्षण यादीत या वर्गासाठी राखीव वॉर्डांची संख्या फारशी वाढवण्यात आलेली नाही. उलट काही वॉर्डांमधील आरक्षण बदलामुळे एससी उमेदवारांना स्पर्धेची संधी कमी झाल्याची खंत व्यक्त होत आहे. महानगरात अनुसूचित जातींचे प्रमाण सुमारे १३ टक्क्यापेक्षा जास्त संख्या असूनही त्यांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नाही. महापालिकेसारख्या सर्वात मोठ्या महापालिकेत ही बाब गंभीर असल्याचे मत मागासवर्गीय संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
काही सामाजिक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या वेळच्या वॉर्ड रचनेत व आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचा योग्य विचार झालेला नाही. ज्या प्रभागांत अनुसूचित जातींचे मतदार संख्येने प्रभावी आहेत, त्या भागांतील आरक्षण बदलून इतर वर्गांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वात असमतोल निर्माण झाला आहे, असे मत मागासवर्गीय समाजात आहे.
अनुसूचित जाती महिलांसाठी आठ प्रभाग - १५१, १८६, १५५, १४७, १८९, ११८, १८३,१३३
अनुसूचित जाती आरक्षित पुरुष प्रभाग - १४६, १५२, ९३, २१५, १४१, २६,१४०
