सर्वोत्कृष्ट जनसंपर्कासाठी महापारेषणचा जागतिक पातळीवर गौरव
आंतरराष्ट्रीय ''पीआरओ पीआर ग्लोब'' पुरस्कार जाहीर
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीला (महापारेषण) त्यांच्या उत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व आणि प्रभावी जनसंपर्क कार्यासाठी वर्ल्ड इनोव्हेशन अँड चेंज मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूटच्या वतीने महापारेषणला “पीआरओ पीआर ग्लोब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन अचिव्हमेंट अवॉर्ड्स-२०२५” या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांतर्गत सर्वोत्कृष्ट मानाचा पुरस्कार जाहीर केला आहे.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन अचिव्हमेंट'' श्रेणीत जगातील अव्वल तीन संस्थांमध्ये महापारेषणला स्थान मिळाले आहे. रोम, इटली येथे २८ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या पीआरओ पीआर रोमन फोरम या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल. सहा खंडांतील ७६ आंतरराष्ट्रीय परीक्षकांनी विविध संस्थांच्या प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले. या पुरस्कारासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. क्रोएशियातील अप्रिओरी वर्ल्ड एजन्सीद्वारे गेल्या १४ वर्षांपासून हा उपक्रम आयोजित केला जातो. सामाजिक, पर्यावरणीय आणि संवाद क्षेत्रातील सकारात्मक, पारदर्शक आणि नवोन्मेषी उपक्रमांची जागतिक पातळीवर नोंद घेणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा या पुरस्काराचा हेतू आहे.
महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांनी यशाचे संपूर्ण श्रेय जनसंपर्क विभाग आणि त्यांच्या टीमवर्कला दिले. जनसंपर्क विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवल्याचे त्यांनी नमूद केले.
