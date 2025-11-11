भारत रिसायकलिंग शो १३ नोव्हेंबरपासून मुंबईत
भारत रिसायकलिंग शो १३ नोव्हेंबरपासून मुंबईत
मुंबई, ता. ११ : मीडिया फ्युजन आणि क्रेन कम्युनिकेशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारत रिसायकलिंग शो २०२५चे आयोजन नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईत करण्यात येईल. याचसोबत प्लॅस्टिक रिसायकलिंग शो इंडियाची दुसरी आवृत्ती होईल. त्यामुळे हा कार्यक्रम देशातील सर्वात मोठा आणि सर्वात व्यापक रिसायकलिंगकेंद्रित मंच ठरेल. हे प्रदर्शन १३ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान मुंबईतील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे होईल.
भारत रिसायकलिंग शोमध्ये धातू, ई-कचरा, बॅटरी, टायर, जुनी वाहने, कागद आणि बांधकाम कचरा यांसारख्या वस्तूंच्या रिसायकलिंगसाठी भारतातील पहिला समर्पित व्यापार शो आयोजित केला जाईल. त्याचबरोबर होणारा प्लॅस्टिक रिसायकलिंग शो इंडिया हा वेगाने विकसित होत असलेल्या प्लॅस्टिक रिसायकलिंग उद्योगावर लक्ष केंद्रित करेल.
या कार्यक्रमात १५० प्रदर्शक सहभागी होण्याची आणि १० हून अधिक देशांतील सुमारे ८,००० अभ्यागत आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे, असे मीडिया फ्युजनचे व्यवस्थापकीय संचालक ताहेर पात्रवाला म्हणाले. भारताची कचरा व्यवस्थापन बाजारपेठ २०३० पर्यंत १८.४० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र आपण सध्या केवळ ३०% पुनर्वापर करण्यायोग्य कचऱ्यावर प्रक्रिय करीत असल्याने सुधारणेसाठी मोठी क्षमता अजूनही वापरात आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
